Соперники «Локомотива» и ЦСКА в Лиге чемпионов: главное
Итоги жеребьёвки группового этапа ЛЧ 2018/19.
Итоги жеребьёвки группового этапа ЛЧ 2018/19.
В Монако прошла церемония жеребьёвки главного клубного турнира Европы. На ней Криштиану Роналду наградили за лучший гол сезона, а Модричу вручили титул лучшего футболиста. Но главное — УЕФА определился с составом всех групп ЛЧ. Нас, понятно, прежде всего интересуют соперники «Локо» и ЦСКА. Начнём с чемпиона.
Место в прошлом сезоне: чемпионы
Место в рейтинге УЕФА: 11.
Португальский футбол не так силён, как это было
Тренирует клуб Сержиу Консейсау, ранее работавший с клубами второго эшелона. В составе больше остальных выделяются полузащитник Ясин Браими и форвард Венсан Абубакар. Они же пока самые результативные футболисты «Порту».
Команда начала сезон с победы в Суперкубке и двух побед на старте, но в последней игре притормозила и проиграла дома «Витории». Но выводы о её форме делать пока рано.
Место в прошлом сезоне: 2
Место в рейтинге УЕФА: 27.
Илья Геркус ещё до жеребьёвки хотел, чтобы
Годом ранее «Шальке» облажался и занял 10 место. По этой же причине в прошлом сезоне клуб остался без еврокубков. Сконцентрировался на Бундеслиге и спокойненько занял в ней второе место вслед за «Баварией».
Суперзвёзд в составе клуба нет (ну, если не считать таким Эмболо), а тренером является Доменико Тедеско. Как и в случае с тренером «Порту» он впервые работает с сильным клубом.
Место в прошлом сезоне: чемпионы
Место в рейтинге УЕФА: 69.
Болельщики «Локо» наверняка испытали ностальгические чувства по ЛЧ нулевых. Тогда они тоже наблюдали за играми с этим соперником. В 2002-м и те, и другие обменялись выездными победами.
«Галатасарай» — ещё один чемпион в этой группе. Правда, в Европе прошлый сезон обернулся для турков сущим позором. Поражение шведскому «Эстерсунду» не позволило им участвовать даже на групповом этапе Лиги Европы.
Мы привыкли, что в Турции стабильно много доигрывающих суперзвёзд, но «Галатасарай» это касается в меньшей степени. Из известных футболистов разве что Наготомо и Фегули. Плюс Муслера — тот самый вратарь сборной Уругвая, который допустил обидную ошибку в
Место в прошлом сезоне: 3
Место в рейтинге УЕФА: 1.
Что тут скажешь, «армейцам» снова не повезло. «Реал» за последние годы выиграл ЛЧ несколько раз и справедливо возглавляет рейтинг УЕФА. И бессмысленно смотреть на таблицу Ла Лиги, в которой команда стала лишь третьей.
Впрочем, можно надеяться на то, что в Мадриде затянется перестройка. Сменился тренер, ушёл Криштиану Роналду, и это наверняка сыграет свою роль. По крайней мере, Суперкубок Европы у клуба выиграть не вышло.
Место в прошлом сезоне: 3
Место в рейтинге УЕФА: 13.
Ещё одни бронзовые призёры своей лиги, которые навели шуму в Европе. Именно «Рома» совершила, пожалуй, главный камбэк прошлого сезона, выбив «Барсу» после разгромного поражения в первой игре. Римляне дошли до полуфинала ЛЧ: такого никто не ожидал.
В межсезонье клуб потерял Наингголана, Алисона и Стротмана, зато приобрёл Н’Зонзи и Пасторе. Главным тренером всё ещё остаётся экспрессивный Ди Франческо, который недавно так психанул во время игры, что сломал себе руку.
Выводы по началу сезона делать пока рано, но в межсезонье «Рома» сыграла в Международном Кубке чемпионов. Там с результатами было неоднозначно. Да, проиграли «Реалу» и «шпорам», зато ещё раз обыграли «Барсу».
Место в прошлом сезоне: чемпионы
Место в рейтинге УЕФА: 50.
Единственный чемпион группы, который наверняка будет бороться всего лишь за третье место. Весьма вероятно, что с ЦСКА (хотя, кто знает).
Вряд ли вам скажут хоть
Из ЛЧ в том сезоне чехов выбил «Стяуа», зато им удалось неплохо выступить в Лиге Европы. Ирония в том, что тот же «Стяуа» оказался в группе «Виктории» и финишировал в ней лишь вторым. В 1/16 финала был пройден «Партизан», а остановилась команда лишь на «Спортинге» — в 1/8, да и то в дополнительное время.