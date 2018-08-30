Соперники «Локомотива» и ЦСКА в Лиге чемпионов: главное

Источник: Reuters

В Монако прошла церемония жеребьёвки главного клубного турнира Европы. На ней Криштиану Роналду наградили за лучший гол сезона, а Модричу вручили титул лучшего футболиста. Но главное — УЕФА определился с составом всех групп ЛЧ. Нас, понятно, прежде всего интересуют соперники «Локо» и ЦСКА. Начнём с чемпиона.

«Локомотив» Москва — группа D.

«Порту» (Португалия)

Место в прошлом сезоне: чемпионы

Место в рейтинге УЕФА: 11.

Источник: AFP

Португальский футбол не так силён, как это было каких-то несколько лет назад. Особенно это заметно по еврокубкам. Португалия сильно отстала от России в рейтинге УЕФА, и в этом сезоне уже потеряла несколько клубов. Тем не менее «Порту» — чемпион этой страны. В прошлом году отрыв от второй «Бенфики» составил семь очков, а ЛЧ закончилась разгромным поражением «Ливерпулю» в 1/8 финала.

Тренирует клуб Сержиу Консейсау, ранее работавший с клубами второго эшелона. В составе больше остальных выделяются полузащитник Ясин Браими и форвард Венсан Абубакар. Они же пока самые результативные футболисты «Порту».

Команда начала сезон с победы в Суперкубке и двух побед на старте, но в последней игре притормозила и проиграла дома «Витории». Но выводы о её форме делать пока рано.

«Шальке-04» (Германия)

Место в прошлом сезоне: 2

Место в рейтинге УЕФА: 27.

Источник: Reuters

Илья Геркус ещё до жеребьёвки хотел, чтобы вице-чемпионы Германии попали в группу «Локомотива». Возможно, дело в том, что в нынешнем «Локо» сразу несколько бывших представителей «Шальке» — спортивный директор Штоффельсхаус, форвард Фарфан и новичок Хёведес.

Годом ранее «Шальке» облажался и занял 10 место. По этой же причине в прошлом сезоне клуб остался без еврокубков. Сконцентрировался на Бундеслиге и спокойненько занял в ней второе место вслед за «Баварией».

Суперзвёзд в составе клуба нет (ну, если не считать таким Эмболо), а тренером является Доменико Тедеско. Как и в случае с тренером «Порту» он впервые работает с сильным клубом.

«Галатасарай» (Турция)

Место в прошлом сезоне: чемпионы

Место в рейтинге УЕФА: 69.

Источник: AFP

Болельщики «Локо» наверняка испытали ностальгические чувства по ЛЧ нулевых. Тогда они тоже наблюдали за играми с этим соперником. В 2002-м и те, и другие обменялись выездными победами.

«Галатасарай» — ещё один чемпион в этой группе. Правда, в Европе прошлый сезон обернулся для турков сущим позором. Поражение шведскому «Эстерсунду» не позволило им участвовать даже на групповом этапе Лиги Европы.

Мы привыкли, что в Турции стабильно много доигрывающих суперзвёзд, но «Галатасарай» это касается в меньшей степени. Из известных футболистов разве что Наготомо и Фегули. Плюс Муслера — тот самый вратарь сборной Уругвая, который допустил обидную ошибку в плей-офф. Зато у клуба опытный тренер. Фатих Терим наверняка полон решимости вернуть клубу репутацию в Европе.

ЦСКА Москва — группа G.

«Реал» (Испания)

Место в прошлом сезоне: 3

Место в рейтинге УЕФА: 1.

Источник: Reuters

Что тут скажешь, «армейцам» снова не повезло. «Реал» за последние годы выиграл ЛЧ несколько раз и справедливо возглавляет рейтинг УЕФА. И бессмысленно смотреть на таблицу Ла Лиги, в которой команда стала лишь третьей.

Впрочем, можно надеяться на то, что в Мадриде затянется перестройка. Сменился тренер, ушёл Криштиану Роналду, и это наверняка сыграет свою роль. По крайней мере, Суперкубок Европы у клуба выиграть не вышло.

«Рома» (Италия)

Место в прошлом сезоне: 3

Место в рейтинге УЕФА: 13.

Источник: Reuters

Ещё одни бронзовые призёры своей лиги, которые навели шуму в Европе. Именно «Рома» совершила, пожалуй, главный камбэк прошлого сезона, выбив «Барсу» после разгромного поражения в первой игре. Римляне дошли до полуфинала ЛЧ: такого никто не ожидал.

В межсезонье клуб потерял Наингголана, Алисона и Стротмана, зато приобрёл Н’Зонзи и Пасторе. Главным тренером всё ещё остаётся экспрессивный Ди Франческо, который недавно так психанул во время игры, что сломал себе руку.

Выводы по началу сезона делать пока рано, но в межсезонье «Рома» сыграла в Международном Кубке чемпионов. Там с результатами было неоднозначно. Да, проиграли «Реалу» и «шпорам», зато ещё раз обыграли «Барсу».

«Виктория» (Чехия)

Место в прошлом сезоне: чемпионы

Место в рейтинге УЕФА: 50.

Единственный чемпион группы, который наверняка будет бороться всего лишь за третье место. Весьма вероятно, что с ЦСКА (хотя, кто знает).

Вряд ли вам скажут хоть что-то фамилии футболистов этого клуба. Разве что главного тренера — Павел Врба не так давно тренировал «Анжи». К слову об известных игроках: воспитанниками клуба являются Недвед и Чех.