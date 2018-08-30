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21:25 (мск), источник: Vesti.kz

«Судья лично извинился за пенальти»: тренер АПОЭЛа нашел объяснение вылету от «Астаны» из ЛЕ

Главный тренер кипрского АПОЭЛа Бруно Бальтазар прокомментировал вылет от «Астаны» из Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

Источник: Vesti.kz

Команды обменялись домашними победами со счетом 1:0 в основное время, а в овертайме ответного матча обошлись без голов. В итоге в серии пенальти со счетом 2:1 выиграла «Астана», у которой два удара отразил Ненад Эрич.

— «Астана» резко начала игру, и это привело к голу. Потом мы взяли инициативу. Позже уже мы контролировали игру и заставили соперника сесть ниже. После матча ко мне подошел рефери и извинился за свою ошибку. Мы не отрабатываем пенальти специально, и это было лотереей, — заявил Бальтазар.

— Судья извинился за назначенный или за неназначенный пенальти?

— Перед началом второго тайма извинился лично перед тренером, что назначил пенальти. Там не было никакого шанса на пенальти.

— После того как вы не можете в группу еврокубков, вы разочарованы?

— Футбол — это часть моей жизни. Я всю жизнь им занимаюсь. Иногда я его ненавижу. После таких ошибок судей… Мы хотели играть в Лиге чемпионов, теперь — в группе Лиге Европы. Но произошла такая несправедливость.

— До 25-й минуты «Астана» была лучше и давила на вашу команду. Какие решения были приняты?

— Мы были готовы. Мы стали реагировать только после гола. Мы убили тактику «Астаны». Убили соперника ментально. У нас были шансы, но мы их не реализовали. Проиграли из-за нечестно назначенного пенальти. Я считаю, что после 25-й минуты тактика «Астаны» была сушить игру и тянуть до серии пенальти.

— Во втором тайме у вашего игрока снова была игра рукой, но судья не назначил пенальти. Вернул ли он долг?

— Во-первых, ты не должен делать ошибок, которые потом нужно исправлять. И второе. Возможно, вы сидели в другом углу и у вас был другой обзор. Я пенальти не увидел.

— Прокомментируете игру голкипера «Астаны». И какие шансы у «Астаны» в Лиге Европы?

— Этот вратарь показал грандиозную игру. Он очень опытный. У него отличные навыки. Они повлияли на серию пенальти. Для любой команды в Лиге Европы придется адаптироваться на вашей покрытии поля.

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