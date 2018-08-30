«Судья лично извинился за пенальти»: тренер АПОЭЛа нашел объяснение вылету от «Астаны» из ЛЕ
Главный тренер кипрского АПОЭЛа Бруно Бальтазар прокомментировал вылет от «Астаны» из Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Главный тренер кипрского АПОЭЛа Бруно Бальтазар прокомментировал вылет от «Астаны» из Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Команды обменялись домашними победами со счетом 1:0 в основное время, а в овертайме ответного матча обошлись без голов. В итоге в серии пенальти со счетом 2:1 выиграла «Астана», у которой два удара отразил Ненад Эрич.
— «Астана» резко начала игру, и это привело к голу. Потом мы взяли инициативу. Позже уже мы контролировали игру и заставили соперника сесть ниже. После матча ко мне подошел рефери и извинился за свою ошибку. Мы не отрабатываем пенальти специально, и это было лотереей, — заявил Бальтазар.
— Судья извинился за назначенный или за неназначенный пенальти?
— Перед началом второго тайма извинился лично перед тренером, что назначил пенальти. Там не было никакого шанса на пенальти.
— После того как вы не можете в группу еврокубков, вы разочарованы?
— Футбол — это часть моей жизни. Я всю жизнь им занимаюсь. Иногда я его ненавижу. После таких ошибок судей… Мы хотели играть в Лиге чемпионов, теперь — в группе Лиге Европы. Но произошла такая несправедливость.
— До 25-й минуты «Астана» была лучше и давила на вашу команду. Какие решения были приняты?
— Мы были готовы. Мы стали реагировать только после гола. Мы убили тактику «Астаны». Убили соперника ментально. У нас были шансы, но мы их не реализовали. Проиграли
— Во втором тайме у вашего игрока снова была игра рукой, но судья не назначил пенальти. Вернул ли он долг?
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— Прокомментируете игру голкипера «Астаны». И какие шансы у «Астаны» в Лиге Европы?
— Этот вратарь показал грандиозную игру. Он очень опытный. У него отличные навыки. Они повлияли на серию пенальти. Для любой команды в Лиге Европы придется адаптироваться на вашей покрытии поля.