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22:16 (мск), источник: Vesti.kz

«А за гол из офсайда не извинялись». Тренер «Астаны» ответил АПОЭЛу после выхода в группу ЛЕ

Исполняющий обязанности главного тренера Григорий Бабаян прокомментировал победу над кипрским АПОЭЛом и выход в группу Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.

Источник: Vesti.kz

Команды обменялись домашними победами со счетом 1:0 в основное время, а в овертайме ответного матча обошлись без голов. В итоге в серии пенальти со счетом 2:1 выиграла «Астана», у которой два удара отразил Ненад Эрич.

— Спасибо! Это был настоящий финал. Такие игры так и играются. Мы должны были психологически готовы к дополнительному времени. Были моменты и у наших ворот, и впереди. Ребята молодцы! Хочу их всех поздравить. Пятый год подряд мы входим в групповую стадию.

— Тренер гостей пенальти ошибочным.

— После домашней игры у него никто не извинялся за гол из вне игры.

— Какие слова были сказаны перед пенальти?

— Мотивационные. И Ненад Эрич молодец.

— Было очень много неточных передач. С чем это связано?

— Тут другой ритм. В Казахстане нет таких игр. Теряешь концентрацию и совершаешь ошибки.

— Сравните Мужикова и Алмейду.

— У Мужикова лучше навыки в обороне. Это конкуренция.

— Прокомментируете замены.

— У ребят были мышечные проблемы. Если бы было пять замен, я бы пять игроков сменил. Ласло попросил замену.

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