Гончаренко: ЦСКА будет бороться за выход в плей-офф Лиги чемпионов

Источник: РИА "Новости"

«Реал» не нуждается в представлении, это победитель трёх последних розыгрышей. Плюс их игроки забрали призы во всех номинациях во время сегодняшней церемонии вручения. Жаль, что ушёл Роналду, для болельщиков это было бы ещё интереснее.

Что касается «Ромы», то болельщики помнят о болезненном поражении, которое команда несколько лет назад потерпела в Риме. Плюс у всех свежи в памяти их игры с «Барселоной» в прошедшей Лиге чемпионов. Но время не стоит на месте. Какие-то изменения происходят у них, какие-то — у нас, в этот раз мы должны выглядеть достойнее.

С «Викторией» я встречался в БАТЭ, ПФК ЦСКА также играл с ними в Лиге чемпионов. Соперник достаточно тяжёлый и вязкий.

Опыт участия в Лиге чемпионов показывает, что всегда есть шанс побороться за выход в плей-офф. Мы не собираемся смотреть на четвёртое место. Многое зависит от того, с кем мы будем встречаться в шестом туре, насколько соперник будет мотивирован, но мы постараемся побороться за выход в плей-офф или в Лигу Европы.