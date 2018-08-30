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22:07 (мск), источник: Vesti.kz

«Команда — молодцы»: вратарь «Астаны» Эрич раскрыл секрет отбитых пенальти в матче с АПОЭЛом

Вратарь «Астаны» Ненад Эрич после победы над кипрским АПОЭЛом в Лиге Европы рассказал корреспонденту Vesti.kz, как отразил послематчевые пенальти и вывел команду в групповой раунд.

Источник: Vesti.kz

— Мы устали, — констатировал голкипер. — Но самое главное, что прошли дальше.

— Ожидали, что дойдет до пенальти?

— Если честно, то нет. Мы долгое время такие игры не играли. Только Суперкубок с «Кайратом». И тоже по пенальти выиграли. Очень трудно было. Особенно, когда играешь против такой сильной командой. Плюс еще два тайма по 15 минут. Все молодцы! Спасибо болельщикам за поддержку!

— Прокомментируете серию пенальти. Как удавалось отражать удары?

— Это вратарское чувство. Когда соперники подходили к отметке, то я смотрел на них и чувствовал, куда они будут бить.

— Были спасения и по ходу встречи. Два момента один на один…

— У было чувство, особенно в конце матча, что мы пройдем дальше. И даже с серией пенальти. Да, у нас были опасные моменты… Но команда — молоды! Все боролись.

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