«Команда — молодцы»: вратарь «Астаны» Эрич раскрыл секрет отбитых пенальти в матче с АПОЭЛом

— Мы устали, — констатировал голкипер. — Но самое главное, что прошли дальше.
— Ожидали, что дойдет до пенальти?
— Если честно, то нет. Мы долгое время такие игры не играли. Только Суперкубок с «Кайратом». И тоже по пенальти выиграли. Очень трудно было. Особенно, когда играешь против такой сильной командой. Плюс еще два тайма по 15 минут. Все молодцы! Спасибо болельщикам за поддержку!
— Прокомментируете серию пенальти. Как удавалось отражать удары?
— Это вратарское чувство. Когда соперники подходили к отметке, то я смотрел на них и чувствовал, куда они будут бить.
— Были спасения и по ходу встречи. Два момента один на один…
— У было чувство, особенно в конце матча, что мы пройдем дальше. И даже с серией пенальти. Да, у нас были опасные моменты… Но команда — молоды! Все боролись.