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13«Зенит» одержал трудную победу над «Мольде» в матче Лиги Европы
22:19 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» проиграл «Мольде», но вышел в групповой этап Лиги Европы

ТАСС, 30 августа. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» в гостях проиграл норвежскому «Мольде» со счетом 1:2 в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.

В составе российской команды мяч забил Далер Кузяев (21-я минута), у «Мольде» отличились Эйрик Хестад (66) и Эрлинг Халанд (77). Первая встреча, прошедшая в Санкт- Петербурге, завершилась победой «Зенита» со счетом 3:1. Таким образом, по сумме двух встреч в групповой этап вышел «Зенит».

Во время загрузки произошла ошибка.

Для защитника «Зенита» Александра Анюкова этот матч стал сотым в составе команды в еврокубках.

«Зенит» узнает своих соперников по группе Лиги Европы в пятницу, когда состоится жеребьевка группового этапа турнира. «Зенит» при жеребьевке окажется в первой корзине.

В прошлом сезоне «Зенит» также играл в Лиге Европы, заняв первое место в группе с испанским клубом «Реал Сосьедад», норвежским «Русенборгом» и македонским «Вардаром».

Мольде 2:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
30.08.2018, 20:00 4-й отборочный раунд Aker Stadion (Molde)
Главные тренеры
Уле Гуннар Сульшер Сергей Семак
Голы
65′ Эрик Хестад 19
77′ Эрлин Бреут Холанд (П. Цибицки) 30
14 Далер Кузяев 21′
Составы
Андреас Линде 1
Кристоффер Хауген 28
Рубен Габриэльсен (к) 4
89′ Вегар Форрен 5
Эрик Хестад 19
Этзаз Хуссейн 16
75′ Эрлин Бреут Холанд 30
Бабакар Сарр 8
90′ Кристофер Реммер 22
Леке Джеймс 10
61′ Петтер Странн 14
Магнус Вольфф Эйкрем 7
71′ Фредрик Эурснес 17
Павел Цибицки 24
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников
6 Бранислав Иванович
23 Миха Мевля
21 Александр Ерохин
5 Леандро Паредес
33 Эрнани
29 Антон Заболотный
2 Александр Анюков (к) 86′
13 Луиш Нету
14 Далер Кузяев 76′
8 Матиас Краневиттер
11 Себастьян Дриусси 67′
20 Роберт Мак
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
29 Удары (всего) 5
11 Удары в створ 4
9 Угловые 0
15 Фолы 4
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Карлос дель Серро Гранде (Испания)
Боковой судья Роберто Алонсо (Испания)
Боковой судья Абраам Альварес Кантон (Испания)
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