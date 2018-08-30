«Зенит» проиграл «Мольде», но вышел в групповой этап Лиги Европы

В составе российской команды мяч забил Далер Кузяев (21-я минута), у «Мольде» отличились Эйрик Хестад (66) и Эрлинг Халанд (77). Первая встреча, прошедшая в Санкт- Петербурге, завершилась победой «Зенита» со счетом 3:1. Таким образом, по сумме двух встреч в групповой этап вышел «Зенит».

Для защитника «Зенита» Александра Анюкова этот матч стал сотым в составе команды в еврокубках.

«Зенит» узнает своих соперников по группе Лиги Европы в пятницу, когда состоится жеребьевка группового этапа турнира. «Зенит» при жеребьевке окажется в первой корзине.