«Зенит» без Дзюбы еле устоял под напором «Мольде». Было страшно

Источник: fc-zenit.ru

После победы 3:1 в Санкт-Петербурге «Зениту» нужно было добраться до затерявшегося среди изрезов норвежского побережья города Мольде и в нем отстоять преимущество. Дзюба спас «Зенит» от больших неприятностей на «Крестовском», чуть ли не в одиночку вытащив игру с 0:1. В Норвегии он остался в запасе — Семак осознавал, что через три дня предстоит принципиальная рубка со «Спартаком».

Также начали игру на скамейке Набиуллин, Краневиттер и Мак, в остальном — боевой состав.

Оле-Гуннар Сульшер выставил на поле тех же ребят, что и в Петербурге. На острие маячила восходящая звезда норвежского футбола Эрлинг Холанн.

Он стал главным действующим лицом первого тайма. 18-летний юноша, который с января будет выступать за «Ред Булл Зальцбург», нанес четыре удара по воротам за 45 минут, не забил, но оставил очень приятное впечатление своей настырностью. Чаще всего «Мольде» создавал моменты после обыгрышей один в один и забросов на быстрого Холанна, который продавливал Ивановича с Мевлей и пользовался разрывами между центральными защитниками. Несколько раз Андрей Лунев буквально спас команду.

«Зенит» отдал мяч и преимущество хозяевам, выстраивая 4−4−2 перед своими воротами. Дриусси активно прессинговал оппонентов, но в целом российской команде очень не хватало мобильности. Особенно на левом фланге, где бровку закрывали медленный Ерохин и проводящий 100-й матч в еврокубках 35-летний Анюков. Несколько раз игроки «Мольде» создавали моменты оттуда — даже Антону Заболотному приходилось возвращаться, чтобы перекрывать эту зону.

Зато «Зенит» хладнокровно воспользовался единственным моментом за тайм. Эрнани заработал опасный штрафной, вратарь «Мольде» Линде отбил удар Паредеса в штангу, но первым на добивании успел Далер Кузяев.

Теперь норвежцам нужно было забивать три мяча, чтобы перевести игру в овертайм. Игра успокоилась, хотя бьющий по газону после очередного нереализованного момента Холанн, ловкий Хуссейн и время от времени палящий по воротам Лунева с дальних дистанций Петтер Странд наверняка заставляли понервничать питерских болельщиков, многие из которых поддерживали свою команду на трибунах «Крестовского».

Во втором тайме картина не поменялась. «Зенит» почему-то трусливо жался к своим воротам, в то время как «Мольде» продолжал наращивать преимущество. Андрей Лунев волчком вертелся в своей штрафной — спасал после добиваний, прыгал в гущу игроков за верховыми мячами и реагировал на рикошеты, пока защитники «Зенита» стояли столбом и не могли отдать пас ближайшему партнеру.

Дзюба весь матч просидел на скамейке запасных, хотя его очень не хватало — Заболотный очень редко цеплялся за верховые передачи, а других способов выйти на чужую половину поля гости так и не придумали. За 10 минут, с 65-й по 75-ю, «Мольде» отквитал два мяча — забивший еще на «Крестовском» Хестад и неугомонный Холанн приблизили сенсацию.