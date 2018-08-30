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30 августа, источник: ТАСС

Тренер «Зенита» Семак остался недоволен игрой команды в ответном матче с «Мольде»

ТАСС, 30 августа. Российский футбольный клуб «Зенит» продемонстрировал не самую лучшую игру в ответном матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с норвежским «Мольде» (1:2). Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер петербургской команды Сергей Семак, которого цитирует пресс-служба «Зенита».

Источник: ИТАР-ТАСС

«Зенит» в четверг в гостях проиграл норвежскому «Мольде» со счетом 1:2, но за счет победы дома с большей разницей (3:1) вышел в групповой раунд.

«Я думаю, все ожидали тяжелого матча, — сказал Семак. — К сожалению, мы провели далеко не лучшую встречу, но результат достигнут — мы вышли в групповой этап Лиги Европы, с чем я команду поздравляю».

Мы понимаем, что на данный момент мы достаточно средняя команда, если у нас нет сумасшедшего настроя, нет агрессии. Еще раз повторяю, что мастеров сейчас нет. Будем работать, готовиться к следующим матчам.
Сергей Семак

Автор единственного гола в составе «Зенита» Далер Кузяев не считает, что неудачная игра команды связана с недооценкой соперника. «Не думаю, что причина в недонастрое, — отметил полузащитник. — Может, просто где-то неправильно двигались, может, дело в организации игры. Но надеюсь, что все исправим».

«Зенит» узнает своих соперников по группе Лиги Европы в пятницу, когда состоится жеребьевка группового этапа турнира. «Зенит» при жеребьевке окажется в первой корзине.

Мольде 2:1
Первый тайм: 0:1
Зенит
30.08.2018, 20:00 4-й отборочный раунд Aker Stadion (Molde)
Главные тренеры
Уле Гуннар Сульшер Сергей Семак
Голы
65′ Эрик Хестад 19
77′ Эрлин Бреут Холанд (П. Цибицки) 30
14 Далер Кузяев 21′
Составы
Андреас Линде 1
Кристоффер Хауген 28
Рубен Габриэльсен (к) 4
89′ Вегар Форрен 5
Эрик Хестад 19
Этзаз Хуссейн 16
75′ Эрлин Бреут Холанд 30
Бабакар Сарр 8
90′ Кристофер Реммер 22
Леке Джеймс 10
61′ Петтер Странн 14
Магнус Вольфф Эйкрем 7
71′ Фредрик Эурснес 17
Павел Цибицки 24
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников
6 Бранислав Иванович
23 Миха Мевля
21 Александр Ерохин
5 Леандро Паредес
33 Эрнани
29 Антон Заболотный
2 Александр Анюков (к) 86′
13 Луиш Нету
14 Далер Кузяев 76′
8 Матиас Краневиттер
11 Себастьян Дриусси 67′
20 Роберт Мак
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
29 Удары (всего) 5
11 Удары в створ 4
9 Угловые 0
15 Фолы 4
0 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Карлос дель Серро Гранде (Испания)
Боковой судья Роберто Алонсо (Испания)
Боковой судья Абраам Альварес Кантон (Испания)
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