Тренер «Зенита» Семак остался недоволен игрой команды в ответном матче с «Мольде»

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«Зенит» в четверг в гостях проиграл норвежскому «Мольде» со счетом 1:2, но за счет победы дома с большей разницей (3:1) вышел в групповой раунд.

«Я думаю, все ожидали тяжелого матча, — сказал Семак. — К сожалению, мы провели далеко не лучшую встречу, но результат достигнут — мы вышли в групповой этап Лиги Европы, с чем я команду поздравляю».

Мы понимаем, что на данный момент мы достаточно средняя команда, если у нас нет сумасшедшего настроя, нет агрессии. Еще раз повторяю, что мастеров сейчас нет. Будем работать, готовиться к следующим матчам. Сергей Семак

Автор единственного гола в составе «Зенита» Далер Кузяев не считает, что неудачная игра команды связана с недооценкой соперника. «Не думаю, что причина в недонастрое, — отметил полузащитник. — Может, просто где-то неправильно двигались, может, дело в организации игры. Но надеюсь, что все исправим».