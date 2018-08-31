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01:10 (мск), источник: ТАСС

Стал известен состав всех корзин при жеребьевке группового раунда Лиги Европы

ТАСС, 31 августа. Определился окончательный состав всех корзин при жеребьевке группового этапа футбольной Лиги Европы. Об этом стало известно после завершения ответных матчей раунда плей-офф квалификации турнира.

Источник: Reuters

В групповой стадии Лиги Европы сыграют 48 команд, которые будут разделены на 12 групп по четыре клуба в каждой. Представители одной корзины, одной страны, а также клубы из России и Украины не смогут сыграть в одной группе. Состав корзин определяется согласно рейтингу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В групповом этапе турнира примут участие три российских клуба. Петербургский «Зенит», пробившийся в основную стадию Лиги Европы через квалификацию, обыграв в третьем отборочном раунде минское «Динамо», а в раунде плей-офф — норвежский «Мольде», попал в первую корзину. Вместе с «Зенитом» в первой корзине оказались испанские «Севилья» и «Вильярреал», английские «Арсенал» и «Челси», немецкий «Байер», киевское «Динамо», турецкий «Бешикташ», австрийский «Зальцбург», греческий «Олимпиакос», бельгийский «Андерлехт» и итальянский «Лацио».

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«Краснодар», получивший прямую путевку в групповой этап Лиги Европы, попал во вторую корзину вместе с португальским «Спортингом», болгарским «Лудогорцем», датским «Копенгагеном», французским «Марселем», шотландским «Селтиком», греческим ПАОКом, итальянским «Миланом», бельгийским «Генком», турецким «Фенербахче», казахстанской «Астаной» и австрийским «Рапидом».

Московский «Спартак» начал выступление в еврокубках с третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, где проиграл ПАОКу и попал в результате в групповой этап Лиги Европы. Красно-белые оказались в третьей корзине с испанским «Бетисом», белорусским БАТЭ, азербайджанским «Карабахом», хорватским «Динамо» (Загреб), немецкими «Лейпцигом» и «Айнтрахтом», шведским «Мальмё», бельгийским «Стандардом», швейцарским «Цюрихом», французскими «Ренном» и «Бордо».

В четвертую корзину попали кипрские «Аполлон» и АЕК, норвежские «Русенборг» и «Сарпсборг», украинская «Ворскла», чешские «Славия» и «Яблонец», турецкий «Ахисарспор», венгерский «Видеотон», шотландский «Рейнджерс», люксембургский «Дюделанж», словацкий «Спартак». Жеребьевка группового этапа Лиги Европы пройдет в пятницу, начало в 14:00 мск.

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