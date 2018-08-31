Стал известен состав всех корзин при жеребьевке группового раунда Лиги Европы

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В групповой стадии Лиги Европы сыграют 48 команд, которые будут разделены на 12 групп по четыре клуба в каждой. Представители одной корзины, одной страны, а также клубы из России и Украины не смогут сыграть в одной группе. Состав корзин определяется согласно рейтингу Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В групповом этапе турнира примут участие три российских клуба. Петербургский «Зенит», пробившийся в основную стадию Лиги Европы через квалификацию, обыграв в третьем отборочном раунде минское «Динамо», а в раунде плей-офф — норвежский «Мольде», попал в первую корзину. Вместе с «Зенитом» в первой корзине оказались испанские «Севилья» и «Вильярреал», английские «Арсенал» и «Челси», немецкий «Байер», киевское «Динамо», турецкий «Бешикташ», австрийский «Зальцбург», греческий «Олимпиакос», бельгийский «Андерлехт» и итальянский «Лацио».

«Краснодар», получивший прямую путевку в групповой этап Лиги Европы, попал во вторую корзину вместе с португальским «Спортингом», болгарским «Лудогорцем», датским «Копенгагеном», французским «Марселем», шотландским «Селтиком», греческим ПАОКом, итальянским «Миланом», бельгийским «Генком», турецким «Фенербахче», казахстанской «Астаной» и австрийским «Рапидом».

Московский «Спартак» начал выступление в еврокубках с третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, где проиграл ПАОКу и попал в результате в групповой этап Лиги Европы. Красно-белые оказались в третьей корзине с испанским «Бетисом», белорусским БАТЭ, азербайджанским «Карабахом», хорватским «Динамо» (Загреб), немецкими «Лейпцигом» и «Айнтрахтом», шведским «Мальмё», бельгийским «Стандардом», швейцарским «Цюрихом», французскими «Ренном» и «Бордо».