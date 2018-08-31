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10:15 (мск), источник: ТАСС

«Спартак», «Краснодар» и «Зенит» узнают соперников в Лиге Европы

ТАСС, 31 августа. Жеребьевка групповой стадии футбольной Лиги Европы пройдет в пятницу в Монако. Своих соперников узнают российские три российских клуба — «Спартак», «Краснодар» и «Зенит».

Источник: РИА "Новости"

В основном турнире Лиги Европы выступят 48 команд, которые в результате жеребьевки будут разбиты на 12 групп. 17 из них получили путевки по итогам прошлого сезона, среди них оказался четвертый клуб по итогам чемпионата России — 2017/18 «Краснодар». Шесть команд проиграли в стадии плей- офф Лиги чемпионов, еще четыре выбыли из борьбы в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов (среди них оказался московский «Спартак»). Наконец, 21 команда успешно прошла квалификацию Лиги Европы, в числе других это удалось «Зениту» из Санкт-Петербурга.

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Участники группового турнира Лиги Европы были разбиты на четыре корзины согласно собственному рейтингу, основанному на выступлениях в еврокубках на протяжении пяти последних сезонов. Наивысший рейтинг среди российских команд имеет «Зенит», который был определен в первую корзину. Вместе с ним в первой корзине оказались испанские «Севилья» и «Вильярреал», английские «Арсенал» и «Челси», немецкий «Байер», киевское «Динамо», турецкий «Бешикташ», австрийский «Зальцбург», греческий «Олимпиакос», бельгийский «Андерлехт» и итальянский «Лацио».

«Краснодар» получивший прямую путевку в групповой этап Лиги Европы, попал во вторую корзину вместе с португальским «Спортингом», болгарским «Лудогорцем», датским «Копенгагеном», французским «Марселем», шотландским «Селтиком», греческим ПАОКом, итальянским «Миланом», бельгийским «Генком», турецким «Фенербахче», казахстанской «Астаной» и австрийским «Рапидом».

Московский «Спартак» начал выступление в еврокубках с третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, где проиграл ПАОКу и попал в результате в групповой этап Лиги Европы. Красно-белые оказались в третьей корзине с испанским «Бетисом», белорусским БАТЭ, азербайджанским «Карабахом», хорватским «Динамо» (Загреб), немецкими «Лейпцигом» и «Айнтрахтом», шведским «Мальмё», бельгийским «Стандардом», швейцарским «Цюрихом», французскими «Ренном» и «Бордо».

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В четвертую корзину попали кипрские «Аполлон» и АЕК, норвежские «Русенборг» и «Сарпсборг», украинская «Ворскла», чешские «Славия» и «Яблонец», турецкий «Ахисарспор», венгерский «Видеотон», шотландский «Рейнджерс», люксембургский «Дюделанж», словацкий «Спартак». При жеребьевке будут учитываться географические ограничения — команды из одной страны не смогут попасть в одну группу. Кроме того, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продолжает разводить при жеребьевках клубы России и Украины, так что российские представители не сыграют с киевским «Динамо» или полтавской «Ворсклой».

Годин, Гризманн или Пайет получат приз лучшему игроку прошлого сезона

Жеребьевка группового турнира Лиги Европы пройдет в «Гримальди-Форуме» в Монако, начало — 14:00 мск.

Во время церемонии состоится вручение награды лучшему футболисту Лиги Европы прошлого сезона, на которую претендуют Диего Годин и Антуан Гризманн из мадридского «Атлетико», а также Димитри Пайет из «Марселя».

В групповой стадии Лиги Европы команды сыграют в два круга, матчи запланированы на 20 сентября, 4 и 25 октября, 8 и 29 ноября и 13 декабря. По две лучшие команды из каждой группы выходят в 1/16 финала, эта стадия начнется в феврале 2019 года. Жеребьевка 1/16 финала пройдет 17 декабря, также в ней сыграют восемь команд, занявших третьи места в группах Лиги чемпионов.

Финал Лиги Европы состоится на 29 мая на Олимпийском стадионе Баку.

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