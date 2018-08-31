Португалия делает шаг к России в рейтинге УЕФА
Итоги очередного дня еврокубков.
Итоги очередного дня еврокубков.
Португальцы поправили своё положение за счёт победы «Бенфики» над ПАОКом (4:1). Дело в том, что страна получила дополнительные бонусы за выход ещё одного представителя в групповой этап Лиги чемпионов. По итогам этой недели лиге прибавился целый балл. «Спартак» провернуть такой трюк не смог, поэтому наш отрыв заметно сократился. Но вряд ли так будет продолжаться и дальше: у Португалии осталось всего 3 клуба из 5.
Но, учитывая вылет из турнира, вряд ли хоть
«Бордо» — пока главный и единственный добытчик из Франции, клуб уже одержал пять побед в Лиге Европы. Одна из них случилась в этом туре. Победная игра с «Гентом» (2:0) помогла набрать для страны 0,166 баллов. Это вдвое больше результата России — разрыв между лигами немного вырос. Теперь их разделяет более пяти с половиной баллов.
Киевское «Динамо», вылетев из ЛЧ, подытожило провальное выступление украинских клубов в Европе этим летом. По его итогам соседи набрали всего 1,800 балла — меньше всех в первой десятке.
Сильно выступили шотландцы. Их «Селтик» и «Рейнджерс» в
А вот сербы, едва разогнавшись, лишились одного представителя. «Бешикташ» выбил «Партизан», и теперь страна представлена в Европе лишь «Црвеной Звездой». До этого момента Сербия была лидером по количеству набранных очков в рейтинге УЕФА (в сезоне-18/19).