Португалия делает шаг к России в рейтинге УЕФА

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7 место — Португалия (+ 1.000 балла)

Португальцы поправили своё положение за счёт победы «Бенфики» над ПАОКом (4:1). Дело в том, что страна получила дополнительные бонусы за выход ещё одного представителя в групповой этап Лиги чемпионов. По итогам этой недели лиге прибавился целый балл. «Спартак» провернуть такой трюк не смог, поэтому наш отрыв заметно сократился. Но вряд ли так будет продолжаться и дальше: у Португалии осталось всего 3 клуба из 5.

6 место — Россия (+ 0,083 балла)

Ничья «Уфы» с «Рейнджерс» — единственный положительный результат наших клубов на этой неделе.

Но, учитывая вылет из турнира, вряд ли хоть кто-то считает его таким. Уфимцы покинули еврокубки и напоследок принесли в копилку страны 0,083 балла. Учитывая поражение «Зенита», они и остались единственными для России в этом раунде.

5 место — Франция (+ 0,166 балла)

«Бордо» — пока главный и единственный добытчик из Франции, клуб уже одержал пять побед в Лиге Европы. Одна из них случилась в этом туре. Победная игра с «Гентом» (2:0) помогла набрать для страны 0,166 баллов. Это вдвое больше результата России — разрыв между лигами немного вырос. Теперь их разделяет более пяти с половиной баллов.

Остальные

Киевское «Динамо», вылетев из ЛЧ, подытожило провальное выступление украинских клубов в Европе этим летом. По его итогам соседи набрали всего 1,800 балла — меньше всех в первой десятке.

Сильно выступили шотландцы. Их «Селтик» и «Рейнджерс» в кои-то веки вместе добрались до группового этапа еврокубков, и есть все предпосылки улучшить и без того солидный результат.

А вот сербы, едва разогнавшись, лишились одного представителя. «Бешикташ» выбил «Партизан», и теперь страна представлена в Европе лишь «Црвеной Звездой». До этого момента Сербия была лидером по количеству набранных очков в рейтинге УЕФА (в сезоне-18/19).