Криштиану приедет к Моуринью. Интриги ЛЧ, которые сделают этот сезон особенным
В Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.
В Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.
В моменты, когда Криш грустил в Мадриде больше обычного, сразу появлялись слухи о его возвращении в «Манчестер Юнайтед». Этой осенью Криш действительно сыграет на «Олд Траффорд», но не за «МЮ», а за «Ювентус». Первые матчи Роналду в Италии — против «Кьево» и «Лацио» — получились тяжелым, но долго молчать Криштиану не будет.
Момент для встречи с «МЮ» максимально огнеопасный — Жозе Моуринью проигрывает 0:3 «Тоттенхэму», нервничает на
В 2013-м, кстати, Роналду уже забивал на «Олд Траффорд» за «Реал». И это был победный гол.
У этих игроков «Локо» — больше 500 матчей за «Шальке» на двоих. Их встреча с бывшей командой обещает быть эмоциональной, особенно у Хеведеса, который покинул Германию не то чтобы радостно.
По словам спортивного директора «Шальке» Кристиана Хайделя, Бенедикт очень хотел попасть на чемпионат мира в Россию, и прошлогодний переезд в «Ювентус» — в первую очередь, его личное решение. В Турине у немца в итоге не получилось, а в «Шальке» его уже не
Тем не менее, Хеведес заявил, что даже если он забьет немцам гол, то не будет его праздновать.
В группе A будет весело — «Атлетико», «Боруссия» и «Монако» собрались в одной компании явно не для того, чтобы скучать. Фалькао приедет в Мадрид, и это еще одна история о возвращениях, которые нельзя пропустить. В «Атлетико» у колумбийца 91 матч и 70 голов, в «Монако» — 101 и 67.
Ну, а для нашего Саши Головина все матчи в этой Лиге чемпионов — особенные. Пока он лечится, но в ближайшие дни должен начать бегать.
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Здесь интересно все: противостояние двух бывших тренеров «Боруссии» Томаса Тухеля и Юргена Клоппа, а также встреча Карло Анчелотти с бывшим клубом. Итальянец работал с парижанами в самом начале катарского проекта и выиграл первый за 19 лет чемпионский титул клуба. Прямо сейчас он меняет «Наполи» и уже может похвастаться локальными успехами — например, волевыми 3:2 с «Миланом».
Весной колумнист Sport24 Леонид Слуцкий признавался в любви «Тоттенхэму» и верил, что он пройдет «Ювентус» в Лиге чемпионов. А когда этого не случилось, честно признался: челюсть о команды не такая крепкая, не психанули бы сейчас лидеры команды, иначе всему конец.
Лидеры в итоге не психанули — в деле и Харри Кейн, и Деле Алли, а главное — их тренер Маурисио Почеттино. Команда начала чемпионат с выездного разгрома «МЮ», теперь