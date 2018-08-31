Криштиану приедет к Моуринью. Интриги ЛЧ, которые сделают этот сезон особенным

Источник: Reuters

Криштиану Роналду вернется на «Олд Траффорд»

В моменты, когда Криш грустил в Мадриде больше обычного, сразу появлялись слухи о его возвращении в «Манчестер Юнайтед». Этой осенью Криш действительно сыграет на «Олд Траффорд», но не за «МЮ», а за «Ювентус». Первые матчи Роналду в Италии — против «Кьево» и «Лацио» — получились тяжелым, но долго молчать Криштиану не будет.

Момент для встречи с «МЮ» максимально огнеопасный — Жозе Моуринью проигрывает 0:3 «Тоттенхэму», нервничает на пресс-конференциях и, по слухам, как никогда раздражает руководство клуба.

В 2013-м, кстати, Роналду уже забивал на «Олд Траффорд» за «Реал». И это был победный гол.

Фарфан и Хеведес против «Шальке»

У этих игроков «Локо» — больше 500 матчей за «Шальке» на двоих. Их встреча с бывшей командой обещает быть эмоциональной, особенно у Хеведеса, который покинул Германию не то чтобы радостно.

По словам спортивного директора «Шальке» Кристиана Хайделя, Бенедикт очень хотел попасть на чемпионат мира в Россию, и прошлогодний переезд в «Ювентус» — в первую очередь, его личное решение. В Турине у немца в итоге не получилось, а в «Шальке» его уже не очень-то и ждали.

Тем не менее, Хеведес заявил, что даже если он забьет немцам гол, то не будет его праздновать.

Фалькао против «Атлетико», Головин против всех

В группе A будет весело — «Атлетико», «Боруссия» и «Монако» собрались в одной компании явно не для того, чтобы скучать. Фалькао приедет в Мадрид, и это еще одна история о возвращениях, которые нельзя пропустить. В «Атлетико» у колумбийца 91 матч и 70 голов, в «Монако» — 101 и 67.

Ну, а для нашего Саши Головина все матчи в этой Лиге чемпионов — особенные. Пока он лечится, но в ближайшие дни должен начать бегать.

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«ПСЖ» против «Наполи» и «Ливерпуля»

Европейские амбиции «ПСЖ» никак не воплотятся во что-то серьезное. В этом сезоне им предстоит напрячься уже на групповом этапе — в соперниках вторая сила итальянского футбола и финалист предыдущей Лиги чемпионов (уже без Кариуса).

Здесь интересно все: противостояние двух бывших тренеров «Боруссии» Томаса Тухеля и Юргена Клоппа, а также встреча Карло Анчелотти с бывшим клубом. Итальянец работал с парижанами в самом начале катарского проекта и выиграл первый за 19 лет чемпионский титул клуба. Прямо сейчас он меняет «Наполи» и уже может похвастаться локальными успехами — например, волевыми 3:2 с «Миланом».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bm6vHe2jGds/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:49.72222222222222% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/Bm6vHe2jGds/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от EneJota neymarjr (@neymarjr)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-25T21:56:53+00:00">25 Авг 2018 в 2:56 PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Барселона» против «Тоттенхэма»

Весной колумнист Sport24 Леонид Слуцкий признавался в любви «Тоттенхэму» и верил, что он пройдет «Ювентус» в Лиге чемпионов. А когда этого не случилось, честно признался: челюсть о команды не такая крепкая, не психанули бы сейчас лидеры команды, иначе всему конец.