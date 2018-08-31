«Астана» сыграет с киевским «Динамо» в группе Лиги Европы

По ее итогам стало известно, что чемпион Казахстана «Астана» сыграет в группе K вместе с киевским «Динамо», французским «Ренном» и командой «Яблонец» из Чехии.

Полностью группы Лиги Европы выглядят следующим образом:

Группа A: «Байер» (Германия), «Лудогорец» (Болгария), «Цюрих» (Швейцария), АЕК (Кипр);.

Группа B: «Зальцбург» (Австрия), «Селтик» (Шотландия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Русенборг» (Норвегия);.

Группа C: «Зенит» (Россия), «Копенгаген» (Дания), «Бордо» (Франция), «Славия» (Чехия);.

Группа D: «Андерлехт» (Бельгия), «Фенербахче» (Турция), «Динамо» (Хорватия), «Спартак» (Словакия);.

Группа E: «Арсенал» (Англия), «Спортинг» (Португалия), «Карабах» (Азербайджан), «Ворскла» (Украина);.

Группа F: «Олимпиакос» (Греция), «Милан» (Италия), «Бетис» (Испания), «Дюделанж» (Люксембург);.

Группа G: «Вильярреал» (Испания), «Рапид» (Австрия), «Спартак» (Россия), «Рейнджерс» (Шотландия);.

Группа H: «Лацио» (Италия), «Марсель» (Франция), «Айнтрахт» (Германия), «Аполлон» (Кипр);.

Группа I: «Бешикташ» (Турция), «Генк» (Бельгия), «Мальме» (Швеция), «Сарпсборг» (Норвегия);.

Группа J: «Севилья» (Испания), «Краснодар» (Россия), «Стандард» (Бельгия), «Акхисар Беледиеспор» (Турция);.

Группа K: «Динамо» (Украина), «Астана» (Казахстан), «Ренн» (Франция), «Яблонец» (Чехия);.

Группа L: «Челси» (Англия), ПАОК (Греция), БАТЭ (Беларусь), «Види» (Венгрия).

Стоит отметить, что первый тур группового этапа Лиги Европы состоится 20 сентября, второй — 4 октября, третий — 25 октября, четвертый — 8 ноября, пятый — 29 ноября, а шестой — 13 декабря. Жеребьевка 1/16 финала турнира пройдет 17 декабря.

Напомним, что «Астана» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы смогла пройти кипрский АПОЭЛ и в третий раз подряд пробиться в групповой раунд турнира.