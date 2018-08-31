«Астана» сыграет с киевским «Динамо» в группе Лиги Европы
Первый матч группового турнира состоится 20 сентября.
Первый матч группового турнира состоится 20 сентября.
По ее итогам стало известно, что чемпион Казахстана «Астана» сыграет в группе K вместе с киевским «Динамо», французским «Ренном» и командой «Яблонец» из Чехии.
Полностью группы Лиги Европы выглядят следующим образом:
Группа A: «Байер» (Германия), «Лудогорец» (Болгария), «Цюрих» (Швейцария), АЕК (Кипр);.
Группа B: «Зальцбург» (Австрия), «Селтик» (Шотландия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Русенборг» (Норвегия);.
Группа C: «Зенит» (Россия), «Копенгаген» (Дания), «Бордо» (Франция), «Славия» (Чехия);.
Группа D: «Андерлехт» (Бельгия), «Фенербахче» (Турция), «Динамо» (Хорватия), «Спартак» (Словакия);.
Группа E: «Арсенал» (Англия), «Спортинг» (Португалия), «Карабах» (Азербайджан), «Ворскла» (Украина);.
Группа F: «Олимпиакос» (Греция), «Милан» (Италия), «Бетис» (Испания), «Дюделанж» (Люксембург);.
Группа G: «Вильярреал» (Испания), «Рапид» (Австрия), «Спартак» (Россия), «Рейнджерс» (Шотландия);.
Группа H: «Лацио» (Италия), «Марсель» (Франция), «Айнтрахт» (Германия), «Аполлон» (Кипр);.
Группа I: «Бешикташ» (Турция), «Генк» (Бельгия), «Мальме» (Швеция), «Сарпсборг» (Норвегия);.
Группа J: «Севилья» (Испания), «Краснодар» (Россия), «Стандард» (Бельгия), «Акхисар Беледиеспор» (Турция);.
Группа K: «Динамо» (Украина), «Астана» (Казахстан), «Ренн» (Франция), «Яблонец» (Чехия);.
Группа L: «Челси» (Англия), ПАОК (Греция), БАТЭ (Беларусь), «Види» (Венгрия).
Стоит отметить, что первый тур группового этапа Лиги Европы состоится 20 сентября, второй — 4 октября, третий — 25 октября, четвертый — 8 ноября, пятый — 29 ноября, а шестой — 13 декабря. Жеребьевка 1/16 финала турнира пройдет 17 декабря.
Напомним, что «Астана» в раунде
Команды обменялись домашними победами со счетом 1:0 в основное время, а в овертайме ответного матча обошлись без голов. В итоге в серии пенальти со счетом 2:1 выиграла «Астана», у которой два удара отразил Ненад Эрич.