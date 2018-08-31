Футболисты «Челси», ПАОКа и «Види» будут соперниками БАТЭ в группе L Лиги Европы

Футболисты «Челси», ПАОКа и «Види» будут соперниками БАТЭ в группе L Лиги Европы

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты английского «Челси» из Лондона, греческого ПАОКа и венгерского «Види» будут соперниками борисовского БАТЭ в группе L Лиги Европы. Таков результат жеребьевки, состоявшейся в Монако, сообщает корреспондент БЕЛТА.