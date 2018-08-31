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17:08 (мск), источник: БЕЛТА

Футболисты «Челси», ПАОКа и «Види» будут соперниками БАТЭ в группе L Лиги Европы

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты английского «Челси» из Лондона, греческого ПАОКа и венгерского «Види» будут соперниками борисовского БАТЭ в группе L Лиги Европы. Таков результат жеребьевки, состоявшейся в Монако, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: Reuters

Составы остальных квартетов:
А — «Байер» (Леверкузен, Германия), «Лудогорец» (Болгария), «Цюрих» (Швейцария), АЕК (Ларнака, Кипр);
В — «Зальцбург» (Австрия), «Селтик» (Глазго, Шотландия), «Лейпциг» (Германия), «Русенборг» (Норвегия);
С — «Зенит» (Санкт-Петербург, Россия), «Копенгаген» (Дания), «Бордо» (Франция), «Славия» (Прага, Чехия);
D — «Андерлехт» (Брюссель, Бельгия), «Фенербахче» (Стамбул, Турция), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Спартак» (Трнава, Словакия);
Е — «Арсенал» (Лондон, Англия), «Спортинг» (Лиссабон, Португалия), «Карабах» (Агдам, Азербайджан), «Ворскла» (Полтава, Украина);
F — «Олимпиакос» (Пирей, Греция), «Милан» (Италия), «Бетис» (Испания), «Дюделанж» (Люксембург);
G — «Вилльяреал» (Испания), «Рапид» (Вена, Австрия), «Спартак» (Москва, Россия), «Глазго Рейнджерс» (Шотландия);
H — «Лацио» (Рим, Италия), «Марсель» (Франция), «Айнтрахт» (Франкфурт, Германия), «Аполлон» (Лимасол, Кипр);
I — «Бешикташ» (Стамбул, Турция), «Генк» (Бельгия), «Мальме» (Швеция), «Сарпсборг» (Норвегия);
J — «Севилья» (Испания), «Краснодар» (Россия), «Стандард» (Льеж, Бельгия), «Акхисар» (Турция);
K — «Динамо» (Киев, Украина), «Астана» (Казахстан), «Ренн» (Франция), «Яблонец» (Чехия).

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