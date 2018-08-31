«Спартак» сыграет матч первого тура группового этапа Лиги Европы в Вене с «Рапидом»

Жеребьевка группового турнира Лиги Европы прошла в пятницу в Монако. «Спартак» сыграет в группе G с испанским «Вильярреалом», австрийским «Рапидом» и шотландским «Рейнджерс».

Во втором туре «Спартак» 4 октября примет «Вильярреал», в третьем туре красно-белые сыграют на выезде с «Рейнджерс» (25 октября), в четвертом — дома с шотландским клубом (8 ноября), в пятом — дома с «Рапидом» (29 ноября), в шестом — в гостях с «Вильярреалом» (13 декабря).