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18:18 (мск), источник: ТАСС

«Спартак» сыграет матч первого тура группового этапа Лиги Европы в Вене с «Рапидом»

ТАСС, 31 августа. Московский футбольный клуб «Спартак» проведет матч первого тура группового этапа Лиги Европы на выезде против венского «Рапида». Об этом сообщает пресс-служба российской команды.

Источник: ИТАР-ТАСС

Жеребьевка группового турнира Лиги Европы прошла в пятницу в Монако. «Спартак» сыграет в группе G с испанским «Вильярреалом», австрийским «Рапидом» и шотландским «Рейнджерс».

Встреча первого тура пройдет в Вене 20 сентября.

Во втором туре «Спартак» 4 октября примет «Вильярреал», в третьем туре красно-белые сыграют на выезде с «Рейнджерс» (25 октября), в четвертом — дома с шотландским клубом (8 ноября), в пятом — дома с «Рапидом» (29 ноября), в шестом — в гостях с «Вильярреалом» (13 декабря).

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