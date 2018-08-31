«Спартак» сыграет матч первого тура группового этапа Лиги Европы в Вене с «Рапидом»
ТАСС, 31 августа. Московский футбольный клуб «Спартак» проведет матч первого тура группового этапа Лиги Европы на выезде против венского «Рапида». Об этом сообщает
ТАСС, 31 августа. Московский футбольный клуб «Спартак» проведет матч первого тура группового этапа Лиги Европы на выезде против венского «Рапида». Об этом сообщает
Жеребьевка группового турнира Лиги Европы прошла в пятницу в Монако. «Спартак» сыграет в группе G с испанским «Вильярреалом», австрийским «Рапидом» и шотландским «Рейнджерс».
Встреча первого тура пройдет в Вене 20 сентября.
Во втором туре «Спартак» 4 октября примет «Вильярреал», в третьем туре