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20:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

УЕФА собирается ввести ВАР, но не знает, как это сделать

Президент УЕФА Александер Чеферин в интервью АР заявил о планах впервые использовать видеоповторы и видеоарбитров (ВАР) в игре за Суперкубок Европы летом 2019 года. Матч пройдет 14 августа в Стамбуле.

Источник: Reuters

Затем, возможно, ВАР появятся в Лиге чемпионов-2019/20, начиная с 4-го отборочного раунда, а в Лиге Европы — с 2020 года. Но пока непонятно, как организовать работу ВАР, когда много матчей играются одновременно и транслируются разными телекомпаниями.

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Чеферин признал, что работа видеоарбитров на чемпионате мира-2018 получилась более успешной, чем он ожидал. Но на этом турнире телетрансляции организовывались иначе, и так много встреч, как в еврокубках, не пересекались по времени.

— Сегодня мы пока не знаем, как это сделать, — признался Чеферин.

Глава судейского корпуса Европы Роберто Розетти в беседе с корреспондентом «СЭ» не назвал точных сроков введения ВАР в еврокубках, предложив «подождать».

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