УЕФА собирается ввести ВАР, но не знает, как это сделать

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Затем, возможно, ВАР появятся в Лиге чемпионов-2019/20, начиная с 4-го отборочного раунда, а в Лиге Европы — с 2020 года. Но пока непонятно, как организовать работу ВАР, когда много матчей играются одновременно и транслируются разными телекомпаниями.

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Чеферин признал, что работа видеоарбитров на чемпионате мира-2018 получилась более успешной, чем он ожидал. Но на этом турнире телетрансляции организовывались иначе, и так много встреч, как в еврокубках, не пересекались по времени.

— Сегодня мы пока не знаем, как это сделать, — признался Чеферин.