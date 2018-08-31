Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Хетафе0
Вальядолид0
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ростов1
Рубин1
Футбол. Зарубежный
21:30
Ганновер-96
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
21:30
Милан
Рома
Футбол. Зарубежный
21:45
Лион
Ницца
Футбол. Зарубежный
23:00
Эйбар
Реал Сосьедад
Футбол. Зарубежный
23:00
Вильярреал
Жирона
Футбол. Первый дивизион
19:00
Химки1
Ротор1
Футбол. Зарубежный
19:00
Ворскла2
Черноморец Од1
Все события
Фоторепортажи
10Гран-при Бельгии: победа Феттеля и завал на старте
27Эмоции дерби «Спартак» — «Динамо». Лучшие кадры
19:55 (мск), источник: Sport24

25 главных фактов о соперниках «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» в Лиге Европы

Они подготовят вас к еврокубковой осени.

Источник: РИА "Новости"
Соперники «Зенита»

«Копенгаген»

  • В прошлом сезоне «Копенгаген» играл в Лиге Европы с «Локомотивом» — 0:0, 1:2 и второе место в группе. С «Зенитом» датчане тоже встречались — на январских сборах. И получили 0:5. Забивал даже Панюков.
  • На старте сезона «Копенгаген» выиграл 5 матчей чемпионата из 7 и идет на первом месте в лиге. Лучший бомбардир команды — экс-форвард «Локомотива» Даме Н’Дойе, у которого 5 голов в 7 играх. Где-то рядом — бывший игрок «Аякса» Виктор Фишер и его 4 мяча.
  • Тренирует команду Столе Сольбаккен — интереснейший спец, поработавший в Германии и Англии. Но начало карьеры у него получилось вынужденным и грустным — в 2001 году у Столе нашли врожденный порок сердца, который не позволил ему играть дальше.
Во время загрузки произошла ошибка.

«Бордо»

  • В трех из четырех последних сезонов «Бордо» финишировал шестым, еще однажды падал до 11-го места. Попал в групповой этап Лиги Европы, пройдя «Вентспилс», «Мариуполь» и «Гент».
  • Самый опасный парень в составе команды — Франсуа Камано (8 голов в прошлом сезоне и 3 в этом). Был еще Малком с 12 мячами, но его за 41 млн евро со скандалом пристроили в «Барсу». Хотя пристраивали в «Рому».
  • Тренер «Бордо» Густаво Пойет в середине августа был отстранен за критику в адрес руководства (разошлись по трансферным вопросам), его попытались заменить на Тьерри Анри, но легендарный француз от такой чести отказался. Заволновался на тему нехватки денег и возможной смены владельцев клуба.
Во время загрузки произошла ошибка.

«Славия»

  • Команда попала в Лигу Европы, вылетев в третьем отборочном раунде ЛЧ от киевского «Динамо» — 1:1, 0:2.
  • В прошлом сезоне за «Славию» бегал португалец Данни (21 матч, 1 гол). В феврале он встретился с «Зенитом» на сборах. Но еще одна встреча с Питером у португальца не случится — этим летом он вернулся в родной «Маритиму».
  • Нет больше в команде и Мирослава Стоха, Халила Алтынтопа, а также украинцев Эдуарда Соболя и Руслана Ротаня, пришедших, когда амбиции китайских владельцев клуба были на максимуме. Быстрый вылет из ЛЧ от кипрского АПОЭЛа летом 2017-го и последующая неудача в группе Лиги Европы, а затем и проблемы с законом остудили пыл китайцев. Больше никаких звезд.
Во время загрузки произошла ошибка.
Соперники «Спартака»

«Вильярреал»

  • Команды встречались в 2004 году в несуществующем уже Кубке Интертото — 0:1, 2:2.
  • Этим летом «Вильярреал» сдал в аренду Дениса Черышева, но выкупил Карлоса Бакку, много и сочно забивавшего за «Севилью», а также подписал Санти Касорлу. Последнее смахивает на благотворительность — после страшной травмы в 2016-м Санти пропустил полтора года и даже ходил с трудом.
Во время загрузки произошла ошибка.

«Рапид»

  • Самый титулованный клуб Австрии, хотя 32-е и последнее пока чемпионство «Рапид» завоевал еще в 2008-м. Теперь клуб из Вены наблюдает за победами «Ред Булла».

  • В 2005-м австрийцы встречались в квалификации ЛЧ с «Локомотивом», оставив железнодорожникам массу болезненных воспоминаний — 1:1, 0:1.

  • В аренде за «Рапид» играет, возможно, самый странный и загадочный герой в истории «Краснодара» — нападающий Андрей Иван (9 матчей, 0 голов).
Во время загрузки произошла ошибка.

«Рейнджерс»

  • Последний раз «Глазго Рейнджерс» светился на групповом этапе еврокубка в 2010-м году, когда рубился с «Манчестером» и «Валенсией» в ЛЧ, а потом играл в 1/8 финала Лиги Европы. Дальше были ссылка в четвертый дивизион Шотландии и очень непростое возвращение.

  • В прошлом сезоне «Рейнджерс» вылетел из Лиги Европы от люксембургского «Прогресса» — того самого, с которым этим летом играла «Уфа». С самой «Уфой» шотландцы встречались совсем недавно, благодаря чему и попали в группу — 1:0, 1:1. Второй матч они доигрывали вдевятером, смотря, как соперник лупит по штангам.

  • Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард назвал выход в групповой этап «историческим достижением» (для кого — непонятно), а также признался, что во время битвы с «Уфой» артериальное давление у него зашкаливало.
Во время загрузки произошла ошибка.

Соперники «Краснодара»

«Севилья»

  • В середине нулевых «Севилья» дважды взяла Кубок УЕФА, а при Унаи Эмери пошла еще дальше и оформила в Лиге Европы хет-трик. В прошлом сезоне команда добралась до четвертьфинала ЛЧ, выкинув по пути «Манчестер Юнайтед».

  • Сегодня игроком «Севильи» стал экс-спартаковец Квинси Промес, больше других вложившийся в прошлогодние 5:1 (или 1:5 — со стороны «Севильи») на «Открытии». Сумма трансфера — около 21 млн евро. В соответствии с правилами, голландец сможет сыграть за новый клуб в Лиге Европы. И это так себе новость для «Краснодара»: в РПЛ он пропустил от Квинси 4 мяча.

  • 12 августа «Севилья» разыграла с «Барселоной» Суперкубок Испании, который проводился в Марокко. Там впервые в истории испанского футбола применили VAR, засчитав гол Пабло Сарабии на 9-й минуте. Но в итоге «Барселона» одержала волевую победу — 2:1.
Во время загрузки произошла ошибка.

«Стандард»

  • Несколько человек из «Стандарда» не так давно играли в России — Режиналь Горо заезжал в «Ростов», Мехди Карсела-Гонсалес застал золотые (точнее, бронзовые) времена «Анжи». А в нападении у них бегает скандальный Максим Лестьенн из «Рубина», не раз попадавший в истории из-за нарушений режима.

  • Вратарь команды — герой ЧМ-2014 Гильермо Очоа. После звездного для себя чемпионата он подписал контракт с «Малагой», но играл там нечасто, пережил аренду в «Гранаду» и ушел из команды свободным агентом.

  • В квалификации Лиги чемпионов «Стандард» получил 0:3 от соседей из «Аякса» и отправился в Лигу Европы.

«Акхисар»

  • Клуб пробился в Лигу Европы, выиграв Кубок Турции. А в недавнем Суперкубке он грохнул по пенальти «Галатасарай».

  • В нападении у турок играет украинец Евгений Селезнев — забивает он нечасто, но зато может плюнуть в соперника, и разглядеть это удастся лишь благодаря VAR. В недавней игре с «Ризеспором» Селезнев именно так заработал удаление.

Во время загрузки произошла ошибка.
Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая горячая теннисистка мира удивит всех на US Open, и не только своей фигурой
Салах рассказал правду об условиях в Грозном во время ЧМ-18
Очередной футболист-иностранец захотел российское гражданство
Португалия делает шаг к России в рейтинге УЕФА
Стал известен гонорар Поветкина за бой против британца Джошуа
Лидеру «Локомотива» предложили сократить зарплату на 40%
Матч «Ростова» и «Рубина» открывает 6-й тур РПЛ (трансляция)
Молодежь завидует: как выглядит Роберто Манчини в 53 года (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь