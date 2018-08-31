25 главных фактов о соперниках «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» в Лиге Европы
Они подготовят вас к еврокубковой осени.
Они подготовят вас к еврокубковой осени.
Самый титулованный клуб Австрии, хотя 32-е и последнее пока чемпионство «Рапид» завоевал еще в 2008-м. Теперь клуб из Вены наблюдает за победами «Ред Булла».
В 2005-м австрийцы встречались в квалификации ЛЧ с «Локомотивом», оставив железнодорожникам массу болезненных воспоминаний — 1:1, 0:1.
Последний раз «Глазго Рейнджерс» светился на групповом этапе еврокубка в 2010-м году, когда рубился с «Манчестером» и «Валенсией» в ЛЧ, а потом играл в 1/8 финала Лиги Европы. Дальше были ссылка в четвертый дивизион Шотландии и очень непростое возвращение.
В прошлом сезоне «Рейнджерс» вылетел из Лиги Европы от люксембургского «Прогресса» — того самого, с которым этим летом играла «Уфа». С самой «Уфой» шотландцы встречались совсем недавно, благодаря чему и попали в группу — 1:0, 1:1. Второй матч они доигрывали вдевятером, смотря, как соперник лупит по штангам.
В середине нулевых «Севилья» дважды взяла Кубок УЕФА, а при Унаи Эмери пошла еще дальше и оформила в Лиге Европы
Сегодня игроком «Севильи» стал
Несколько человек из «Стандарда» не так давно играли в России — Режиналь Горо заезжал в «Ростов», Мехди
Вратарь команды — герой ЧМ-2014 Гильермо Очоа. После звездного для себя чемпионата он подписал контракт с «Малагой», но играл там нечасто, пережил аренду в «Гранаду» и ушел из команды свободным агентом.
Клуб пробился в Лигу Европы, выиграв Кубок Турции. А в недавнем Суперкубке он грохнул по пенальти «Галатасарай».
В нападении у турок играет украинец Евгений Селезнев — забивает он нечасто, но зато может плюнуть в соперника, и разглядеть это удастся лишь благодаря VAR. В недавней игре с «Ризеспором» Селезнев именно так заработал удаление.