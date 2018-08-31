25 главных фактов о соперниках «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» в Лиге Европы

Сегодня игроком «Севильи» стал экс-спартаковец Квинси Промес, больше других вложившийся в прошлогодние 5:1 (или 1:5 — со стороны «Севильи») на «Открытии». Сумма трансфера — около 21 млн евро. В соответствии с правилами, голландец сможет сыграть за новый клуб в Лиге Европы. И это так себе новость для «Краснодара»: в РПЛ он пропустил от Квинси 4 мяча.