«“Астана”? Нам предстоит проехать полмира». Фанаты «Яблонца» — о группе Лиги Европы
Болельщики чешского клуба «Яблонец» делятся ожиданиями от предстоящих матчей в группе Лиги Европы с «Астаной», «Ренном» и киевским «Динамо», сообщает Sports.kz.
Болельщики чешского клуба «Яблонец» делятся ожиданиями от предстоящих матчей в группе Лиги Европы с «Астаной», «Ренном» и киевским «Динамо», сообщает Sports.kz.
«Очень играбельная группа. Можно набрать много очков».
«ЛЕ — это не ЛЧ. Здесь не так много привлекательных соперников».
«Надо играть против “Астаны”, как против “Виктории”, а с “Динамо”, как со “Славией”!».
«Я хотел «Челси» и «Астану»… По крайней мере, есть «Астана».
«Трудная группа, но мы попробуем сотворить чудо!».
«“Астана”? Нам предстоит проехать полмира».
«Так себе команды, но я верю в выход из группы».
«Без имен, но играть можно и нужно».
«Подарок для выхода из группы».
«Мы помним, как “Славия” сыграла с “Астаной”: ничья в гостях, а потом поражение дома…».