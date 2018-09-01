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20:19 (мск), источник: Sports.kz

«“Астана”? Нам предстоит проехать полмира». Фанаты «Яблонца» — о группе Лиги Европы

Болельщики чешского клуба «Яблонец» делятся ожиданиями от предстоящих матчей в группе Лиги Европы с «Астаной», «Ренном» и киевским «Динамо», сообщает Sports.kz.

«Очень играбельная группа. Можно набрать много очков».

«ЛЕ — это не ЛЧ. Здесь не так много привлекательных соперников».

«Надо играть против “Астаны”, как против “Виктории”, а с “Динамо”, как со “Славией”!».

«Я хотел «Челси» и «Астану»… По крайней мере, есть «Астана».

«Трудная группа, но мы попробуем сотворить чудо!».

«“Астана”? Нам предстоит проехать полмира».

«Так себе команды, но я верю в выход из группы».

«Без имен, но играть можно и нужно».

«Подарок для выхода из группы».

«Мы помним, как “Славия” сыграла с “Астаной”: ничья в гостях, а потом поражение дома…».

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