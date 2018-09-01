ЦСКА рассматривает вариант проведения матчей Лиги чемпионов в «Лужниках»

30 августа в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. ЦСКА сыграет в группе G с чешской «Викторией», испанским «Реалом» и итальянской «Ромой».
«Мы рассматриваем вопрос проведения домашних матчей Лиги чемпионов в «Лужниках». Согласно регламенту, все три домашних матча группового этапа надо играть на одной арене. Поэтому будем играть либо в «Лужниках», либо на «ВЭБ- Арене», — сказал Бабаев.
В первом туре группового раунда Лиги чемпионов сезона-2018/19 ЦСКА в гостях сыграет 19 сентября с чешской «Викторией». Домашние матчи ЦСКА проведет 2 октября (против «Реала»), 7 ноября (против «Ромы») и 27 ноября (против «Виктории»).