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19:46 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА рассматривает вариант проведения матчей Лиги чемпионов в «Лужниках»

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА рассматривает возможность проведения домашних матчей группового турнира Лиги чемпионов сезона-2018/19 в московских «Лужниках». Об этом журналистам сообщил генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

Источник: РИА "Новости"

30 августа в Монако прошла жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. ЦСКА сыграет в группе G с чешской «Викторией», испанским «Реалом» и итальянской «Ромой».

«Мы рассматриваем вопрос проведения домашних матчей Лиги чемпионов в «Лужниках». Согласно регламенту, все три домашних матча группового этапа надо играть на одной арене. Поэтому будем играть либо в «Лужниках», либо на «ВЭБ- Арене», — сказал Бабаев.

В первом туре группового раунда Лиги чемпионов сезона-2018/19 ЦСКА в гостях сыграет 19 сентября с чешской «Викторией». Домашние матчи ЦСКА проведет 2 октября (против «Реала»), 7 ноября (против «Ромы») и 27 ноября (против «Виктории»).

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