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10:01 (мск), источник: Vesti.kz

«Астана» оказалась на третьем месте по стоимости состава в группе Лиги Европы

Первый матч столичный клуб проведет на выезде 20 сентября.

У французского «Ренна», с которым сыграет «Астана» на групповом этапе Лиги Европы, оказался самый дорогой состав среди представленных в квартете К клубов, передает корреспондент Vesti.kz.

По данным Transfermarkt, суммарная стоимость «Ренна» — 119 миллионов и 50 тысяч евро. Самым дорогим игроком клуба является 20-летний сенегалец Исмаил Сарр, чья трансферная стоимость равна 14 миллионам. Стартовый состав французов оценивается в 90 миллионов и 500 тысяч.

На втором месте по стоимости состава оказались футболисты киевского «Динамо» — 67 миллионов евро. Самым дорогим игроком клуба является 20-летний украинский полузащитник Виктор Цыганков (восемь миллионов). Стартовый состав киевлян оценивается в 42 миллиона и 700 тысяч евро.

На третьей строчке расположилась «Астана» — 24 миллиона и 150 тысяч евро. Самым дорогим игроком клуба считается 28-летний бразилец Педро Энрике (три миллиона). Стартовый состав астанчан оценивается в 16 миллионов и 200 тысяч евро.

Четвертую позицию занимает чешский «Яблонец» — десять миллионов и 250 тысяч евро. Самый дорогой игрок клуба — 24-летний чешский полузащитник Михал Травник (миллион). Стартовый состав чехов оценивается в шесть миллионов и 950 тысяч евро.

Отметим, что «Астана» стартует в групповом раунде ЛЕ гостевым матчем против киевского «Динамо» 20 сентября.

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