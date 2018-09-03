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18:49 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА заявил 29 футболистов на Лигу чемпионов

ЦСКА отправил в УЕФА заявку для участия в Лиге чемпионов сезона-2018/19. В основной список вошли 20 футболистов, в список B — девять, сообщает пресс-служба «армейцев».

Источник: РИА "Новости"

Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.

Защитники: Никита Чернов, Марио Фернандес, Хёрдур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Георгий Щенников, Виктор Васин.

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Дмитрий Ефремов, Александр Макаров, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич.

Нападающие: Абель Эрнандес, Такума Нисимура.

В список B для молодых игроков и воспитанников клуба включены: Георгий Кырнац, Астемир Гордюшенко, Хетаг Хосонов, Наир Тикнизян, Константин Кучаев, Тимур Пухов, Виталий Жиронкин, Тимур Жамалетдинов и Фёдор Чалов.

ЦСКА сыграет в группе с «Реалом», «Ромой» и «Викторией» (Пльзень).

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