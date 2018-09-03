ЦСКА заявил 29 футболистов на Лигу чемпионов
ЦСКА отправил в УЕФА заявку для участия в Лиге чемпионов сезона-2018/19. В основной список вошли 20 футболистов, в список B — девять, сообщает
ЦСКА отправил в УЕФА заявку для участия в Лиге чемпионов сезона-2018/19. В основной список вошли 20 футболистов, в список B — девять, сообщает
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун.
Защитники: Никита Чернов, Марио Фернандес, Хёрдур Магнуссон, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Георгий Щенников, Виктор Васин.
Полузащитники: Ильзат Ахметов, Яка Бийол, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Дмитрий Ефремов, Александр Макаров, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич.
Нападающие: Абель Эрнандес, Такума Нисимура.
ЦСКА сыграет в группе с «Реалом», «Ромой» и «Викторией» (Пльзень).