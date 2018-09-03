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20:17 (мск), источник: Чемпионат.com

Роман Ерёменко вошёл в заявку «Спартака» на групповой этап Лиги Европы

«Спартак» внёс 24 игрока в список A для участия в групповом этапе Лиги Европы—2018/19.

Источник: Чемпионат.com

В заявку вошёл летний новичок москвичей Роман Ерёменко, другой новобранец, Самуэль Жиго, выбывший до конца первой половины сезона из-за травмы, оказался вне списка.

Вратари: Артём Ребров, Александр Селихов.

Защитники: Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Александр Лихачёв, Марко Петкович.

Полузащитники: Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Роман Ерёменко, Роман Зобнин, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артём Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни.

Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.

Молодые игроки (такие как Александр Максименко, Николай Рассказов, Александр Ломовицкий) будут включены в список B, который клуб направит в УЕФА ближе к началу группового турнира, информирует пресс-служба красно-белых.

Напомним, соперниками «Спартака» по группе G станут испанский «Вильярреал», австрийский «Рапид» и шотландский «Рейнджерс».

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