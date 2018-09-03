Роман Ерёменко вошёл в заявку «Спартака» на групповой этап Лиги Европы

В заявку вошёл летний новичок москвичей Роман Ерёменко, другой новобранец, Самуэль Жиго, выбывший до конца первой половины сезона из-за травмы, оказался вне списка.

Молодые игроки (такие как Александр Максименко, Николай Рассказов, Александр Ломовицкий) будут включены в список B, который клуб направит в УЕФА ближе к началу группового турнира, информирует пресс-служба красно-белых.