Роман Ерёменко вошёл в заявку «Спартака» на групповой этап Лиги Европы
«Спартак» внёс 24 игрока в список A для участия в групповом этапе Лиги Европы—2018/19.
«Спартак» внёс 24 игрока в список A для участия в групповом этапе Лиги Европы—2018/19.
В заявку вошёл летний новичок москвичей Роман Ерёменко, другой новобранец, Самуэль Жиго, выбывший до конца первой половины сезона
Вратари: Артём Ребров, Александр Селихов.
Защитники: Сальваторе Боккетти, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Александр Лихачёв, Марко Петкович.
Полузащитники: Джано Ананидзе, Денис Глушаков, Роман Ерёменко, Роман Зобнин, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Самедов, Александр Ташаев, Артём Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни.
Нападающие: Зе Луиш, Луис Адриано, Педро Роша.
Напомним, соперниками «Спартака» по группе G станут испанский «Вильярреал», австрийский «Рапид» и шотландский «Рейнджерс».