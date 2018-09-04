«Зенит» внес Маркизио, Мамману и Кокорина в заявку на Лигу Европы
ТАСС, 3 сентября.
ТАСС, 3 сентября.
«Зенит» объявил о заключении контракта с Маркизио в понедельник. Маммана и Кокорин продолжают восстановление после разрыва крестообразных связок колена.
Всего в список A «Зенит» включил 24 футболиста:
вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;.
защитники: Александр Анюков, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Эльмир Набиуллин, Луиш Нету, Игорь Смольников, Денис Терентьев;.
полузащитники: Эрнани, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Роберт Мак, Клаудио Маркизио, Магомед Оздоев, Леандро Паредес, Олег Шатов;.
нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин, Антон Заболотный.
«Зенит» сыграет в группе C вместе с датским «Копенгагеном», французским «Бордо» и чешской «Славией». Российская команда начнет выступление в групповом этапе Лиги Европы выездным матчем против «Копенгагена» 20 сентября.