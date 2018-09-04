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00:04 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» внес Маркизио, Мамману и Кокорина в заявку на Лигу Европы

ТАСС, 3 сентября. Санкт-петербургский футбольный клуб «Зенит» внес полузащитника Клаудио Маркизио, защитника Эмануэля Мамману и нападающего Александра Кокорина в заявку на групповой этап Лиги Европы сезона-2018/19. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Источник: ИТАР-ТАСС

«Зенит» объявил о заключении контракта с Маркизио в понедельник. Маммана и Кокорин продолжают восстановление после разрыва крестообразных связок колена.

Всего в список A «Зенит» включил 24 футболиста:

вратари: Андрей Лунев, Юрий Лодыгин, Михаил Кержаков;.

защитники: Александр Анюков, Бранислав Иванович, Эмануэль Маммана, Миха Мевля, Эльмир Набиуллин, Луиш Нету, Игорь Смольников, Денис Терентьев;.

полузащитники: Эрнани, Александр Ерохин, Матиас Краневиттер, Далер Кузяев, Роберт Мак, Клаудио Маркизио, Магомед Оздоев, Леандро Паредес, Олег Шатов;.

нападающие: Себастьян Дриусси, Артем Дзюба, Александр Кокорин, Антон Заболотный.

Также каждая команда должна предоставить список B, состоящий из молодых футболистов, однако пресс-служба его не приводит.

«Зенит» сыграет в группе C вместе с датским «Копенгагеном», французским «Бордо» и чешской «Славией». Российская команда начнет выступление в групповом этапе Лиги Европы выездным матчем против «Копенгагена» 20 сентября.

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