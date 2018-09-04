«Я играл три сезона в «Ренне». Легионер «Астаны» о группе Лиги Европы и противостоянии с бывшим клубом
Новичок «Астаны» бразильский полузащитник Педро Энрике в интервью в
Новичок «Астаны» бразильский полузащитник Педро Энрике в интервью в
За выход из группы ЛЕ чемпион Казахстана также поборется с киевским «Динамо» и чешским клубом «Яблонец». Первый матч «Астана» проведет на выезде 20 сентября в Киеве.
— Мы попали в сложную группу вместе с «Динамо Киев», «Ренном» и «Яблонцем». «Яблонец» провели хороший последний сезон в чешской лиге. Нас ждут сложные игры, но мы выходить на каждый матч лишь с одной целью — выиграть!
— Вы выступали в составе «Ренна», в связи с этим будут ли игры против французов для вас особенными?
— Я играл три сезона в «Ренне». Для меня это один из важнейших клубов в моей жизни, потому они дали мне возможность попробовать свои силы в одной из сильнейших лиг Европы, которой однозначно является чемпионат Франции. Я сыграл там много матчей, у меня появилось много друзей и моя дочь родилась в Ренне, поэтому этот город особенный для меня. Я надеюсь показать хорошую игру в матчах против французской команды, и конечно, для меня это будут особенные матчи.
Добавим, что противостояние между «Астаной» и «Ренном» начнется матчем в Казахстане 4 октября, а ответная игра пройдет 13 декабря во Франции.