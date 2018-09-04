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09:31 (мск), источник: Vesti.kz

«Я играл три сезона в «Ренне». Легионер «Астаны» о группе Лиги Европы и противостоянии с бывшим клубом

Новичок «Астаны» бразильский полузащитник Педро Энрике в интервью в пресс-службе команды прокомментировал итоги жеребьевки группового раунда Лиги Европы, где казахам в соперники достался его бывший клуб — французский «Ренн».

За выход из группы ЛЕ чемпион Казахстана также поборется с киевским «Динамо» и чешским клубом «Яблонец». Первый матч «Астана» проведет на выезде 20 сентября в Киеве.

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— Мы попали в сложную группу вместе с «Динамо Киев», «Ренном» и «Яблонцем». «Яблонец» провели хороший последний сезон в чешской лиге. Нас ждут сложные игры, но мы выходить на каждый матч лишь с одной целью — выиграть!

— Вы выступали в составе «Ренна», в связи с этим будут ли игры против французов для вас особенными?
— Я играл три сезона в «Ренне». Для меня это один из важнейших клубов в моей жизни, потому они дали мне возможность попробовать свои силы в одной из сильнейших лиг Европы, которой однозначно является чемпионат Франции. Я сыграл там много матчей, у меня появилось много друзей и моя дочь родилась в Ренне, поэтому этот город особенный для меня. Я надеюсь показать хорошую игру в матчах против французской команды, и конечно, для меня это будут особенные матчи.

Добавим, что противостояние между «Астаной» и «Ренном» начнется матчем в Казахстане 4 октября, а ответная игра пройдет 13 декабря во Франции.

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