Определились все возможные соперники «Астаны» в Юношеской лиге УЕФА
Сегодня, 4 сентября, состоится жеребьевка Юношеской лиги УЕФА по Пути чемпионов стран, где участвует казахстанская «Астана», сообщает корреспондент KazFootball.kz.
Сегодня, 4 сентября, состоится жеребьевка Юношеской лиги УЕФА по Пути чемпионов стран, где участвует казахстанская «Астана», сообщает корреспондент KazFootball.kz.
32 команды стали участниками первого раунда соревнований Юношеской лиги УЕФА, которые при жеребьевке будут поделены на четыре группы по географическому принципу без посева на четыре группы.
«Астана» находится в четвертой группе. Соперниками столичного клуба могут стать:
1. «Анжи» (Россия);
2. «Динамо» (Загреб, Хорватия);
3. «Вииторул» (Румыния);
4. «Минск» (Беларусь);
5. «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль);
6. «Иллеш Академия» (Венгрия);
7. «Влазния» (Албания).
32 клуба Пути чемпионов стран проведут два раунда на выбывание, чтобы определить восемь участников