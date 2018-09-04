Обозреватель France Football о шансах «Астаны» в Лиге Европы: На своем поле они способны победить любую команду Европы

Казахстанский клуб попал в группу К, где за путевку в плей-офф сыграет с французским «Ренном», киевским «Динамо» и чешским «Яблонцем».

«Я не считаю, что «Ренну» попалась легкая группа. В этом квартете нет явных фаворитов, однако киевское «Динамо» имеет хорошие традиции и богатый еврокубковый опыт. И хотя сейчас команда переживает не лучшие времена, она способна пройти в плей-офф турнира. Так же нельзя сбрасывать со счетов и «Астану». В последние несколько лет казахстанский клуб по праву считается возмутителем спокойствия. На своем поле они способны победить любую команду Европы. В прошлом году они смогли пробиться в плей-офф. В этом сезоне они сделают все, чтобы повторить свое достижение.

Темной лошадкой выглядит чешский клуб «Яблонец». По своим финансовым возможностям они достаточно скромны, но в такой ровной группе у них есть шансы на успех.

Я уверен, что борьба в этой группе будет идти до последних туров. Шансы на выход в плей-офф есть у всех команд. Это одна из самых интригующих групп Лиги Европы, — отметил Севилье.

Ранее президент «Ренна» Оливье Летанг остался доволен результатами жеребьевки. Несмотря на то, что «Астана» занимает лишь третье место по стоимости состава, оптимистично настроен и руководитель казахстанского клуба Саян Хамитжанов.