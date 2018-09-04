Главный тренер БАТЭ включил 29 игроков в заявку на Лигу Европы

Футболисты БАТЭ стартуют в группе Лиги Европы в гостях у венгерского «Види»

БАТЭ в первом матче в группе L Лиги Европы 20 сентября сыграет в Будапеште против венгерского «Види» из Секешфехервара. Первый домашний поединок подопечные Алексея Баги проведут 4 октября против ПАОКа.

В 1/16 финала выйдут по две лучшие команды из 12 предварительных групп Лиги Европы, а также восемь клубов, которые займут третьи места в группах Лиги чемпионов.