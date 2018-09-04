Главный тренер БАТЭ включил 29 игроков в заявку на Лигу Европы
4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер ФК БАТЭ Алексей Бага включил 29 игроков в заявку на групповую стадию Лиги Европы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер ФК БАТЭ Алексей Бага включил 29 игроков в заявку на групповую стадию Лиги Европы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в
В расширенный список вошли футболисты основного и резервного состава чемпиона Беларуси:
вратари — Алексей Черных, Антон Чичкан, Денис Щербицкий;.
защитники — Никола Василевич, Захар Волков, Максим Володько, Неманья Милунович, Денис Поляков, Алексей Риос, Егор Филипенко, Александар Филипович;.
полузащитники — Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Александр Глеб, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Эрвейн Мукам, Александр Немирко, Слободан Симович, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский;.
нападающие — Михаил Гордейчук, Кирилл Ермакович, Лувага Кизито, Владислав Мухамедов, Илья Сень, Николай Сигневич, Максим Скавыш, Яссе Туоминен.
БАТЭ в первом матче в группе L Лиги Европы 20 сентября сыграет в Будапеште против венгерского «Види» из Секешфехервара. Первый домашний поединок подопечные Алексея Баги проведут 4 октября против ПАОКа.
Расписание игр группы L:
20 сентября.
«Види» — БАТЭ, ПАОК — «Челси».
4 октября>.
БАТЭ — ПАОК, «Челси» — «Види».
25 октября.
«Челси» — БАТЭ, ПАОК — «Види».
8 ноября.
БАТЭ — «Челси», «Види» — ПАОК.
29 ноября.
БАТЭ — «Види», «Челси» — ПАОК.
13 декабря.
ПАОК — БАТЭ, «Види» — «Челси».
В 1/16 финала выйдут по две лучшие команды из 12 предварительных групп Лиги Европы, а также восемь клубов, которые займут третьи места в группах Лиги чемпионов.