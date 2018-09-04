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14:48 (мск), источник: БЕЛТА

Главный тренер БАТЭ включил 29 игроков в заявку на Лигу Европы

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер ФК БАТЭ Алексей Бага включил 29 игроков в заявку на групповую стадию Лиги Европы, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе борисовского клуба.

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Источник: Reuters

В расширенный список вошли футболисты основного и резервного состава чемпиона Беларуси:

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вратари — Алексей Черных, Антон Чичкан, Денис Щербицкий;.

защитники — Никола Василевич, Захар Волков, Максим Володько, Неманья Милунович, Денис Поляков, Алексей Риос, Егор Филипенко, Александар Филипович;.

полузащитники — Дмитрий Бага, Евгений Березкин, Александр Глеб, Станислав Драгун, Мирко Иванич, Эрвейн Мукам, Александр Немирко, Слободан Симович, Игорь Стасевич, Евгений Яблонский;.

нападающие — Михаил Гордейчук, Кирилл Ермакович, Лувага Кизито, Владислав Мухамедов, Илья Сень, Николай Сигневич, Максим Скавыш, Яссе Туоминен.

БАТЭ в первом матче в группе L Лиги Европы 20 сентября сыграет в Будапеште против венгерского «Види» из Секешфехервара. Первый домашний поединок подопечные Алексея Баги проведут 4 октября против ПАОКа.

Расписание игр группы L:

20 сентября.

«Види» — БАТЭ, ПАОК — «Челси».

4 октября>.

БАТЭ — ПАОК, «Челси» — «Види».

25 октября.

«Челси» — БАТЭ, ПАОК — «Види».

8 ноября.

БАТЭ — «Челси», «Види» — ПАОК.

29 ноября.

БАТЭ — «Види», «Челси» — ПАОК.

13 декабря.

ПАОК — БАТЭ, «Види» — «Челси».

В 1/16 финала выйдут по две лучшие команды из 12 предварительных групп Лиги Европы, а также восемь клубов, которые займут третьи места в группах Лиги чемпионов.

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