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15:46 (мск), источник: Sports.kz

Бабаян назвал фаворитов в группе «Астаны» в Лиге Европы

Временно исполняющий обязанности главного тренера ФК «Астана» Григорий Бабаян прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2018/19, в результате которой казахстанский клуб попал в группу К, где его соперниками стали «Динамо» (Киев, Украина), «Ренн» (Франция) и «Яблонец» (Чехия).

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— Итоги жеребьевки расцениваем сдержанно. Просто, по определению, на групповой стадии еврокубков слабых соперников просто не может быть. «Астана» ротировалась при жеребьевки из 2 корзины — это невиданный успех для нас, это отчетливое свидетельство прогресса нашего клуба за последние 4 года.

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Фаворитом группы считаем киевское «Динамо». Теневой фаворит — французский «Ренн», команда, обладающая целой россыпью молодых талантов. «Ренн» представляет французскую Лигу 1 — очень серьезный турнир, один из лучших европейских клубных чемпионатов. Не должно быть недооценки и в случае с чешским «Яблонецем». Пусть у этой команды и нет опыта еврокубков, мотивация показать себя у игроков чешского клуба будет запредельная. Пока мы только приступили к сбору информации о соперниках, поэтому о чем-то более детальном говорить рано. Безусловно, мы будем стараться взять очки в каждом матче. Будем биться за страну, за наш Казахстан!

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