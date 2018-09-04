Бабаян назвал фаворитов в группе «Астаны» в Лиге Европы

— Итоги жеребьевки расцениваем сдержанно. Просто, по определению, на групповой стадии еврокубков слабых соперников просто не может быть. «Астана» ротировалась при жеребьевки из 2 корзины — это невиданный успех для нас, это отчетливое свидетельство прогресса нашего клуба за последние 4 года.

Фаворитом группы считаем киевское «Динамо». Теневой фаворит — французский «Ренн», команда, обладающая целой россыпью молодых талантов. «Ренн» представляет французскую Лигу 1 — очень серьезный турнир, один из лучших европейских клубных чемпионатов. Не должно быть недооценки и в случае с чешским «Яблонецем». Пусть у этой команды и нет опыта еврокубков, мотивация показать себя у игроков чешского клуба будет запредельная. Пока мы только приступили к сбору информации о соперниках, поэтому о чем-то более детальном говорить рано. Безусловно, мы будем стараться взять очки в каждом матче. Будем биться за страну, за наш Казахстан!