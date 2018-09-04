«Анжи» сыграет с тель-авивским «Маккаби» в первом раунде Юношеской лиги УЕФА

Группы в Юношеской лиге УЕФА будут соответствовать группам основного турнира Лиги чемпионов, в турнире примут участие московские «Локомотив» и ЦСКА. Также в Юношеской лиге УЕФА существует так называемый путь представителей лиг («Путь национальных чемпионов»), в котором «Анжи» примет участие как обладатель Кубка РФС 2017 года для игроков в возрасте до 17 лет.