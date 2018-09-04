Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.09
Торино1
СПАЛ0
Футбол. Зарубежный
2.09
Сассуоло5
Дженоа3
Футбол. Зарубежный
2.09
Сампдория3
Наполи0
Футбол. Зарубежный
2.09
Бетис1
Севилья0
Футбол. Зарубежный
2.09
Монако2
Марсель3
Футбол. Сборные
5.09
Словакия
Дания
Все события
Фоторепортажи
35«Зенит» — «Спартак»: триллер с судейским скандалом
10Это Гинер все купил: все новички ЦСКА
15:57 (мск), источник: ТАСС

«Анжи» сыграет с тель-авивским «Маккаби» в первом раунде Юношеской лиги УЕФА

ТАСС, 4 сентября. Махачкалинский футбольный клуб «Анжи» сыграет с израильским «Маккаби» из Тель-Авива в первом раунде Юношеской лиги УЕФА. Об этом стало известно в результате жеребьевки турнира.

Наверх

Группы в Юношеской лиге УЕФА будут соответствовать группам основного турнира Лиги чемпионов, в турнире примут участие московские «Локомотив» и ЦСКА. Также в Юношеской лиге УЕФА существует так называемый путь представителей лиг («Путь национальных чемпионов»), в котором «Анжи» примет участие как обладатель Кубка РФС 2017 года для игроков в возрасте до 17 лет.

Первый матч первого раунда пути представителей лиг пройдет 3 октября на поле «Анжи», ответный — 24 октября в Израиле.

Анжи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Маккаби Тель-Авив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Суперкубок
КомандыКалендарь / результатыСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Лига Европы
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Что Мостовой вспоминает про игрока Черчесова
Самый грозный нокаутер. Непобедимому боксеру могло исполниться 95 лет
Маркизио стал самым высокооплачиваемым футболистом РПЛ
Шарапова и Федерер вылетели на US Open. Им пора заканчивать
Состоялась жеребьевка клубного чемпионата мира по футболу
Стала известна дата дерби ЦСКА - «Спартак»
Зарплата Роналду в два раза больше бюджета итальянского «Эмполи»
Мюллер опроверг сообщения о расколе в сборной Германии на ЧМ
Футболист получил рекордный штраф в Британии за нарушение ПДД
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь