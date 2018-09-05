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00:58 (мск), источник: Р-Спорт

Тренеры клубов попросили УЕФА пересмотреть правило гола на чужом поле

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. Тренеры ведущих футбольных клубов Европы попросили Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пересмотреть правило забитого на чужом поле гола, заявил заместитель генерального секретаря УЕФА Джорджо Маркетти.

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Источник: Reuters

В Ньоне состоялась ежегодная встреча тренеров, в которой в числе прочих приняли участие Массимилиано Аллегри («Ювентус»), Карло Анчелотти («Наполи»), Унаи Эмери («Арсенал»), Хулен Лопетеги («Реал», Мадрид), Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед») и Томас Тухель («Пари Сен-Жермен»).

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«Тренеры полагают, что забивать голы в гостевых матчах теперь не так трудно, как раньше… Поэтому они считают, что это правило должно быть пересмотрено, мы изучим этот вопрос. Они думают, что ситуация в футболе изменилась, теперь значимость мячей, забитых на чужом поле, уменьшилась по сравнению с временами, когда правило вводилось», — сказал Маркетти, которого цитирует Рейтер.

Правило появилось в 1965 году в качестве альтернативы жребию или проведению матча на нейтральном поле. Правило подразумевает, что при равном счете по итогам двухраундового противостояния в следующий круг выходит команда, забившая больше голов в гостях.

Кроме того, по словам Маркетти, тренеры выступили за введение единых сроков трансферного окна, которое должно закрываться до старта чемпионата.

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