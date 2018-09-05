Тренеры клубов попросили УЕФА пересмотреть правило гола на чужом поле

«Тренеры полагают, что забивать голы в гостевых матчах теперь не так трудно, как раньше… Поэтому они считают, что это правило должно быть пересмотрено, мы изучим этот вопрос. Они думают, что ситуация в футболе изменилась, теперь значимость мячей, забитых на чужом поле, уменьшилась по сравнению с временами, когда правило вводилось», — сказал Маркетти, которого цитирует Рейтер.