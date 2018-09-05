«Локомотив» объявил заявку на групповой этап Лиги чемпионов

«Локомотив» объявил заявку на групповой этап Лиги чемпионов

«Локомотив» определился со списком игроков для участия в матчах группового этапа Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.