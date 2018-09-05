Текущие события
Футбол. Зарубежный
2.09
Бетис1
Севилья0
Футбол. Зарубежный
2.09
Монако2
Марсель3
Футбол. Сборные
21:45
Словакия
Дания
Футбол. Сборные
6.09
Португалия
Хорватия
Футбол. Сборные
6.09
Австрия
Швеция
Футбол. Сборные
6.09
Нидерланды
Перу
Все события
Фоторепортажи
19Всемирный день сердца на тренировке сборной России
15Тарасов избил Галимова, «Авангард» побил «Динамо»
00:10 (мск), источник: Чемпионат.com

«Локомотив» объявил заявку на групповой этап Лиги чемпионов

«Локомотив» определился со списком игроков для участия в матчах группового этапа Лиги чемпионов, сообщает официальный сайт УЕФА.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Список «А»: вратари — Гилерме, Коченков, Медведев; защитники: Чорлука, Идову, Кверквелия, Михалик, Хёведес, Ротенберг, Рыбусь; полузащитники — И. Денисов, Фарфан, Игнатьев, Крыховяк, Коломейцев, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Тарасов, Фернандеш, Баринов; нападающие — Смолов, Эдер, Жемалетдинов.

Список «В»: защитник — Лысов; полузащитники — Вульфов, Тугарев, Куликов, Дорофеев, Рыбчинский, Галанин.

«Локомотив» сыграет в группе с «Порту», «Шальке» и «Галатасараем».

Локомотив
НовостиМатчиСоставСтатистика
Шальке-04
НовостиМатчиСоставСтатистика
Порту
НовостиМатчиСоставСтатистика
Галатасарай
НовостиМатчиСоставСтатистика
Лига чемпионов
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Прославленная фигуристка показала себя во всей красе!
Самые красивые болельщицы на российских стадионах! Они прекрасны!
«Полузащита Паредес — Кузяев — Маркизио — самая сильная в РПЛ»
«Авангард» разгромил «Динамо» в Континентальной хоккейной лиге
Матч с «Уфой» может стать последним для «Ростова» на стадионе ЧМ
Тренеры топ-клубов попросили пересмотреть правило выездного гола
Профессиональные футболисты Дании отказываются играть за сборную
Sportbild: Лев ужесточил правила для игроков сборной Германии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь