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19:55 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА подал документы в УЕФА на проведение домашних матчей Лиги чемпионов в «Лужниках»

МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Михаил Личков/. Московский ЦСКА направил запрос в Союз европейский футбольных ассоциаций (УЕФА) с просьбой разрешить проводить домашние матчи группового этапа Лиги чемпионов сезона-2018/19 на стадионе «Лужники». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

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Источник: ИТАР-ТАСС

ЦСКА сыграет в группе G Лиги чемпионов с чешской «Викторией», испанским «Реалом» и итальянской «Ромой». Ранее генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев заявил журналистам, что ЦСКА рассматривает возможность проведения домашних матчей группового турнира в «Лужниках».

«Московский футбольный клуб ЦСКА подал официальный запрос в УЕФА на право проведения матчей группового этапа Лиги чемпионов на стадионе “Лужники”. Перед принятием решения состоится специальная совместная инспекция стадиона. Дополнительная информация будет предоставлена в установленном порядке», — сказали в пресс-службе организации.

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В первом туре группового раунда Лиги чемпионов ЦСКА в гостях сыграет 19 сентября с чешской «Викторией». Домашние матчи армейцы проведут 2 октября (против «Реала»), 7 ноября (против «Ромы») и 27 ноября (против «Виктории»).

Стадион ЦСКА «ВЭБ-Арена» вмещает 30 тыс. зрителей. «Лужники» — самый вместительный футбольный стадион страны (81 тыс. мест). Арена приняла семь матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе матч открытия и финал. Она была построена в 1956 году, а ее реконструкция к мировому первенству проходила с 2013 по 2017 год, в результате реконструкции были убраны беговые дорожки, полностью изменена геометрия трибун.

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