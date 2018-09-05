ЦСКА подал документы в УЕФА на проведение домашних матчей Лиги чемпионов в «Лужниках»

ЦСКА сыграет в группе G Лиги чемпионов с чешской «Викторией», испанским «Реалом» и итальянской «Ромой». Ранее генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев заявил журналистам, что ЦСКА рассматривает возможность проведения домашних матчей группового турнира в «Лужниках».
«Московский футбольный клуб ЦСКА подал официальный запрос в УЕФА на право проведения матчей группового этапа Лиги чемпионов на стадионе “Лужники”. Перед принятием решения состоится специальная совместная инспекция стадиона. Дополнительная информация будет предоставлена в установленном порядке», — сказали в пресс-службе организации.
В первом туре группового раунда Лиги чемпионов ЦСКА в гостях сыграет 19 сентября с чешской «Викторией». Домашние матчи армейцы проведут 2 октября (против «Реала»), 7 ноября (против «Ромы») и 27 ноября (против «Виктории»).
Стадион ЦСКА «ВЭБ-Арена» вмещает 30 тыс. зрителей. «Лужники» — самый вместительный футбольный стадион страны (81 тыс. мест). Арена приняла семь матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе матч открытия и финал. Она была построена в 1956 году, а ее реконструкция к мировому первенству проходила с 2013 по 2017 год, в результате реконструкции были убраны беговые дорожки, полностью изменена геометрия трибун.