ЦСКА подал документы в УЕФА на проведение домашних матчей Лиги чемпионов в «Лужниках»

Источник: ИТАР-ТАСС

ЦСКА сыграет в группе G Лиги чемпионов с чешской «Викторией», испанским «Реалом» и итальянской «Ромой». Ранее генеральный директор армейского клуба Роман Бабаев заявил журналистам, что ЦСКА рассматривает возможность проведения домашних матчей группового турнира в «Лужниках».

«Московский футбольный клуб ЦСКА подал официальный запрос в УЕФА на право проведения матчей группового этапа Лиги чемпионов на стадионе “Лужники”. Перед принятием решения состоится специальная совместная инспекция стадиона. Дополнительная информация будет предоставлена в установленном порядке», — сказали в пресс-службе организации.

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В первом туре группового раунда Лиги чемпионов ЦСКА в гостях сыграет 19 сентября с чешской «Викторией». Домашние матчи армейцы проведут 2 октября (против «Реала»), 7 ноября (против «Ромы») и 27 ноября (против «Виктории»).