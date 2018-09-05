«Челси», соперник БАТЭ в Лиге Европы, объявил список игроков на групповой этап
5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лондонский «Челси» объявил список игроков на групповую стадию Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лондонский «Челси» объявил список игроков на групповую стадию Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В заявке 22 футболиста:
вратари — Кепа Аррисабалага, Вилли Кабальеро;.
защитники — Маркос Алонсо, Давиде Дзаппакоста, Гари Кэхилл, Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта, Давид Луис, Эмерсон Палмери, Итан Ампаду;.
полузащитники — Сеск Фабрегас, Жоржиньо, Н’Голо Канте, Росс Баркли, Эден Азар, Матео Ковачич, Виллиан;.
нападающие — Педро Родригес, Рубен
Матчи с чемпионом Беларуси состоятся 25 октября в Лондоне и 8 ноября — в Борисове.