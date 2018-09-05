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21:35 (мск), источник: БЕЛТА

«Челси», соперник БАТЭ в Лиге Европы, объявил список игроков на групповой этап

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лондонский «Челси» объявил список игроков на групповую стадию Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: AP 2018

В заявке 22 футболиста:

вратари — Кепа Аррисабалага, Вилли Кабальеро;.

защитники — Маркос Алонсо, Давиде Дзаппакоста, Гари Кэхилл, Андреас Кристенсен, Сесар Аспиликуэта, Давид Луис, Эмерсон Палмери, Итан Ампаду;.

полузащитники — Сеск Фабрегас, Жоржиньо, Н’Голо Канте, Росс Баркли, Эден Азар, Матео Ковачич, Виллиан;.

нападающие — Педро Родригес, Рубен Лофтус-Чик, Виктор Мозес, Оливье Жиру, Альваро Мората.

В группе L английский клуб сыграет с борисовским БАТЭ, греческим ПАОКом и венгерским «Види».

Матчи с чемпионом Беларуси состоятся 25 октября в Лондоне и 8 ноября — в Борисове.

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