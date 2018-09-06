ЦСКА возвращается в «Лужники». Что об этом известно

Источник: Спорт-Экспресс

Московский ЦСКА обратился в УЕФА с просьбой провести матчи ЛЧ-2018/19 в «Лужниках». В организации прокомментировали «СЭ» ее получение.

Мы подтверждаем, что УЕФА получил запрос от ПФК ЦСКА на проведение матчей группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Лужники». До принятия окончательного решения состоится совместная инспекция стадиона. Дополнительная информация будет предоставлена в установленном порядке. УЕФА

Что это значит? Приедет специальная комиссия и оценит готовность арены. По словам генерального директора московского клуба Романа Бабаева, делегацию УЕФА ждут в понедельник-вторник. Учитывая, что «Лужники» — главный стадион ЧМ-2018, на котором прошли, в том числе, матч открытия и финал турнира, нет никаких сомнений, что будет принято положительное решение. Поэтому армейцы почти наверняка проведут свои еврокубковые игры на самой большой арене страны.

Домашние матчи ЦСКА в групповом турнире Лиги чемпионов-2018/19

2 октября, вторник. «Реал», начало — 22.00 (время московское)

7 ноября, среда. «Рома», 20.55 (мск)

27 ноября, вторник. «Виктория», 20.55 (мск).

Зачем это ЦСКА

Ответ прост: в группе с красно-синими играет «Реал» — один из сильнейших клубов мира, за последние три года трижды побеждавший в главном клубном турнире Европы. Домашний стадион ЦСКА «ВЭБ Арена» вмещает 30 000 зрителей, «Лужники» — 81 000 (по регламенту ФИФА во время чемпионата мира максимальная загрузка была равна 78 011 человек). Достаточно вспомнить, что последняя встреча армейцев и мадридцев в 2012 году (1:1) прошла как раз в «Лужниках» — тогда, несмотря на февраль и пять градусов мороза за бортом, на трибунах собрались 70 000 человек (при общей вместимости в то время 76 000), которых хозяева осчастливили спасительным голом Вернблума в добавленное время. Собрать повторный аншлаг сейчас, когда матч — еще и первый домашний для ЦСКА в этом розыгрыше — назначен на 2 октября, кажется, не составит никакого труда.

Помимо «Реала» в группе есть «Рома» — полуфиналист ЛЧ-2017/18, который в ¼ финала заслонил дорогу самой «Барселоне». Игра с римской командой пройдет в Москве 7 ноября — шансов на полные трибуны, конечно, меньше, но это 4-й тур, который вполне может иметь решающее для красно-синих значение, а значит поддержка солидной аудитории им будет обеспечена. Наконец, «Виктория Пльзень» — наименее завлекательный для зрителя соперник, однако и здесь все будет зависеть от турнирного положения ЦСКА. Если победа над чешской командой, например, подарит армейцам выход из группы, заполнить «Лужники», как минимум, наполовину более чем реально. А это уже больше, чем вся «ВЭБ Арена».

«СЭ» обратился в пресс-службу «Лужников» с вопросом, какой будет итоговая вместимость самого большого стадиона России на матчах Лиги чемпионов и изменится ли она по сравнению с ЧМ-2018.

— Во время чемпионата мира по футболу мы работали по регламенту ФИФА. У РФС и УЕФА регламент проведения турниров несколько отличный. Сейчас идет подготовка арены к соответствию требованиям данных организаций, поэтому вместимость стадиона на матчи Лиги чемпионов будет известна чуть позже, — ответили в пресс-службе на запрос корреспондента «СЭ» Александра РОГУЛЕВА.

Финансовая выгода

Стадион "Лужники" | Источник: РИА

По информации «СЭ», если УЕФА даст разрешение на проведение матчей в «Лужниках», то билеты, возможно, будут стоить «чуть-чуть дешевле», чем если бы игры проходили на стадионе ЦСКА. Косвенно это подтвердил и Роман Бабаев, отметивший, что с учетом вместимости стадиона будет применена широкая ценовая категория и предусмотрена система скидок. По его словам, благодаря проведению матчей в «Лужниках» доход клуба вырастет существенно — главным образом, за счет того, что большее количество людей сможет попасть на матчи.

Стоимость аренды «Лужников»

Правда, из этого дохода всякий раз предстоит вычитать цену аренды стадиона. По информации «СЭ», арендовать «Лужники» на один матч стоит 9 миллионов рублей. В пресс-службе «Лужников» называть стоимость аренды не стали. «Мы не освещаем вопросы, связанные с коммерческими аспектами», — сказали там.

«Лужники» после ЧМ-2018

Лигочемпионские матчи ЦСКА — очевидная польза для главного стадиона прошедшего чемпионата мира. Не попадись армейцам такой гранд, как «Реал», «Лужники» могли бы простоять без дела до конца года. Судя по расписанию мероприятий на официальном сайте арены, никаких больших спортивных событий там в 2018 году не планируется, а домашние игры сборной России на групповом этапе Лиги наций — против Швеции (11 октября) и Турции (14 октября) — примут другие города: Калининград и Сочи. Товарищеский матч с чехами (10 сентября) тоже пройдет не в Москве, а в Ростове-на-Дону.

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