ЦСКА возвращается в «Лужники». Что об этом известно
Еврокубковые матчи армейцев, скорее всего, пройдут на главном стадионе ЧМ-2018.
Еврокубковые матчи армейцев, скорее всего, пройдут на главном стадионе ЧМ-2018.
Московский ЦСКА обратился в УЕФА с просьбой провести матчи ЛЧ-2018/19 в «Лужниках». В организации прокомментировали «СЭ» ее получение.
Мы подтверждаем, что УЕФА получил запрос от ПФК ЦСКА на проведение матчей группового этапа Лиги чемпионов на стадионе «Лужники». До принятия окончательного решения состоится совместная инспекция стадиона. Дополнительная информация будет предоставлена в установленном порядке.
Что это значит? Приедет специальная комиссия и оценит готовность арены. По словам генерального директора московского клуба Романа Бабаева, делегацию УЕФА ждут в
Домашние матчи ЦСКА в групповом турнире Лиги чемпионов-2018/19
2 октября, вторник. «Реал», начало — 22.00 (время московское)
7 ноября, среда. «Рома», 20.55 (мск)
27 ноября, вторник. «Виктория», 20.55 (мск).
Зачем это ЦСКА
Ответ прост: в группе с
Помимо «Реала» в группе есть «Рома» — полуфиналист ЛЧ-2017/18, который в ¼ финала заслонил дорогу самой «Барселоне». Игра с римской командой пройдет в Москве 7 ноября — шансов на полные трибуны, конечно, меньше, но это 4-й тур, который вполне может иметь решающее для
«СЭ» обратился в
— Во время чемпионата мира по футболу мы работали по регламенту ФИФА. У РФС и УЕФА регламент проведения турниров несколько отличный. Сейчас идет подготовка арены к соответствию требованиям данных организаций, поэтому вместимость стадиона на матчи Лиги чемпионов будет известна чуть позже, — ответили в
Финансовая выгода
По информации «СЭ», если УЕФА даст разрешение на проведение матчей в «Лужниках», то билеты, возможно, будут стоить «чуть-чуть дешевле», чем если бы игры проходили на стадионе ЦСКА. Косвенно это подтвердил и Роман Бабаев, отметивший, что с учетом вместимости стадиона будет применена широкая ценовая категория и предусмотрена система скидок. По его словам, благодаря проведению матчей в «Лужниках» доход клуба вырастет существенно — главным образом, за счет того, что большее количество людей сможет попасть на матчи.
Стоимость аренды «Лужников»
Правда, из этого дохода всякий раз предстоит вычитать цену аренды стадиона. По информации «СЭ», арендовать «Лужники» на один матч стоит 9 миллионов рублей. В
«Лужники» после ЧМ-2018
Лигочемпионские матчи ЦСКА — очевидная польза для главного стадиона прошедшего чемпионата мира. Не попадись армейцам такой гранд, как «Реал», «Лужники» могли бы простоять без дела до конца года. Судя по расписанию мероприятий на официальном сайте арены, никаких больших спортивных событий там в 2018 году не планируется, а домашние игры сборной России на групповом этапе Лиги наций — против Швеции (11 октября) и Турции (14 октября) — примут другие города: Калининград и Сочи. Товарищеский матч с чехами (10 сентября) тоже пройдет не в Москве, а в
Матч с Аргентиной — рекордсмен
После реконструкции на стадионе «Лужники» прошло девять футбольных матчей. Это две товарищеские игры с участием сборной России, а также семь встреч чемпионата мира — в том числе матч открытия и финал. Самым посещаемым стал первый матч — между сборными России и Аргентины. При этом на нем стадион вмещал больше, чем во время чемпионата мира.