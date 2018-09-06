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21:13 (мск), источник: Чемпионат.com

Армения одержала победу над Лихтенштейном в матче 1-го тура Лиги наций

Сборная Армении победила Лихтенштейн в матче 1-го тура Лиги наций.

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Встреча прошла в Ереване на стадионе «Республиканский» имени Вазгена Саркисяна и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник Армении Маркос Пиззелли, отличившийся на 31-й минуте после передачи хавбека Араза Озбилиза. До перерыва Лихтенштейн сравнял счёт благодаря точному удару полузащитника Сандро Вольфингера. Победу Армении принёс хавбек Тигран Барсегян на 76-й минуте, результативную передачу вновь отдал Озбилиз.

Стоит отметить, что с 74-й минуты Лихтенштейн играл в меньшинстве из-за удаления полузащитника Микеле Польверино.

Лидер национальной команды Армении Генрих Мхитарян провёл на поле весь матч. В середине второго тайма у него была возможность забить гол, но он не сумел реализовать пенальти.

Армения 2:1
Первый тайм: 1:1
Лихтенштейн
6.09.2018, 19:00 Групповой этап: Группа 4 Republic Stadium (Vazgen Sargsyan)
Главные тренеры
Вардан Минасян Рене Паурич
Голы
30′ Маркос Пизелли  
76′ Тигран Барсегян  
  Сандро Вольфингер 33′
Нереализованные пенальти
69′ Г. Мхитарян  
Составы
Арам Айрапетян 16
Вараздат Ароян 3
Андре Чалишир 13
Оганес Амбарцумян 19
60′ Карлен Мкртчян 6
Маркос Пизелли 8
57′ Гор Малакян 9
Генрих Мхитарян (к) 18
42′ Армен Манучарян 5
Артак Едигарян 17
55′ Иван Яган 14
Тигран Барсегян 20
82′ Арас Езбилис 23
83′ Геворг Казарян 10
1 Беньямин Бюхель
3 Максимилиан Геппель
4 Даниэль Кауфманн 19′
8 Арон Зеле
10 Сандро Визер
11 Деннис Саланович 72′
18 Николас Хаслер
23 Микеле Польверино (к) 37′ 74′
22 Мартин Рехштайнер 80′ 68′
15 Сейхан Йилдиз
20 Сандро Вольфингер 81′
14 Ливио Майер
7 Филипп Эрне 48′
9 Симон Кюне
Статистика
2 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
28 Удары (всего) 5
13 Удары в створ 1
13 Угловые 4
14 Фолы 17
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Энеа Йорги (Албания)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
Автогол
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