Армения одержала победу над Лихтенштейном в матче 1-го тура Лиги наций

Встреча прошла в Ереване на стадионе «Республиканский» имени Вазгена Саркисяна и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал полузащитник Армении Маркос Пиззелли, отличившийся на 31-й минуте после передачи хавбека Араза Озбилиза. До перерыва Лихтенштейн сравнял счёт благодаря точному удару полузащитника Сандро Вольфингера. Победу Армении принёс хавбек Тигран Барсегян на 76-й минуте, результативную передачу вновь отдал Озбилиз.

Стоит отметить, что с 74-й минуты Лихтенштейн играл в меньшинстве из-за удаления полузащитника Микеле Польверино.