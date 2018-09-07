Фаворит группы «Астаны» определился с заявкой на Лигу Европы

Киевское «Динамо» по результатам жеребьевки Лиги Европы является одним из соперников «Астаны» в группе К. Против киевлян астанчане сыграют в первом туре на выезде 20 сентября и 29 ноября на «Астана Арене» в пятом туре группового раунда Лиги Европы.