Фаворит группы «Астаны» определился с заявкой на Лигу Европы
Представляем Вашему вниманию заявку соперника «Астаны» киевского «Динамо» на матчи группового раунда Лиги Европы УЕФА.
Представляем Вашему вниманию заявку соперника «Астаны» киевского «Динамо» на матчи группового раунда Лиги Европы УЕФА.
ФК «Динамо» (Киев, Украина)
Голкиперы:
№ 1 Георгий Бущан (Украина)
№ 71 Денис Бойко (Украина)
№ 72 Артур Рудько (Украина).
Защитники:
№ 9 Николай Морозюк (Украина)
№ 17 Сидклей (Бразилия)
№ 23 Йосип Пиварич (Хорватия)
№ 26 Никита Бурда (Украина)
№ 30 Артем Шабанов (Украина)
№ 44 Тамаш Кадар (Венгрия)
№ 94 Томаш Кендзера (Польша).
Полузащитники:
№ 5 Сергей Сидорчук (Украина)
№ 6 Че Че (Бразилия)
№ 7 Беньямин Вербич (Словения)
№ 11 Владислав Калитвинцев (Украина)
№ 18 Александр Андриевский (Украина)
№ 19 Денис Гармаш (Украина)
№ 20 Витор Буэно (Бразилия)
№ 29 Виталий Буяльский (Украина)
№ 99 Миккель Дуэлунд (Дания).
Нападающие:
№ 41 Артем Беседин (Украина)
№ 89 Владислав Супряга (Украина).
Киевское «Динамо» по результатам жеребьевки Лиги Европы является одним из соперников «Астаны» в группе К. Против киевлян астанчане сыграют в первом туре на выезде 20 сентября и 29 ноября на «Астана Арене» в пятом туре группового раунда Лиги Европы.