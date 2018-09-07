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13:38 (мск), источник: Sports.kz

Фаворит группы «Астаны» определился с заявкой на Лигу Европы

Представляем Вашему вниманию заявку соперника «Астаны» киевского «Динамо» на матчи группового раунда Лиги Европы УЕФА.

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ФК «Динамо» (Киев, Украина)

Голкиперы:
№ 1 Георгий Бущан (Украина)
№ 71 Денис Бойко (Украина)
№ 72 Артур Рудько (Украина).

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Защитники:
№ 9 Николай Морозюк (Украина)
№ 17 Сидклей (Бразилия)
№ 23 Йосип Пиварич (Хорватия)
№ 26 Никита Бурда (Украина)
№ 30 Артем Шабанов (Украина)
№ 44 Тамаш Кадар (Венгрия)
№ 94 Томаш Кендзера (Польша).

Полузащитники:
№ 5 Сергей Сидорчук (Украина)
№ 6 Че Че (Бразилия)
№ 7 Беньямин Вербич (Словения)
№ 11 Владислав Калитвинцев (Украина)
№ 18 Александр Андриевский (Украина)
№ 19 Денис Гармаш (Украина)
№ 20 Витор Буэно (Бразилия)
№ 29 Виталий Буяльский (Украина)
№ 99 Миккель Дуэлунд (Дания).

Нападающие:
№ 41 Артем Беседин (Украина)
№ 89 Владислав Супряга (Украина).

Киевское «Динамо» по результатам жеребьевки Лиги Европы является одним из соперников «Астаны» в группе К. Против киевлян астанчане сыграют в первом туре на выезде 20 сентября и 29 ноября на «Астана Арене» в пятом туре группового раунда Лиги Европы.

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