СМИ: УЕФА хочет провести финал Лиги чемпионов в Нью-Йорке

Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время ведутся переговоры о проведении в будущем финала Лиги чемпионов в Нью-Йорке», — сказал Роурес.

Функционер отметил, что в основе решения о возможном проведении решающего матча главного еврокубка в США лежит финансовая составляющая.