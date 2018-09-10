СМИ: УЕФА хочет провести финал Лиги чемпионов в Нью-Йорке
ТАСС, 10 сентября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ведет переговоры о проведении финала Лини чемпионов в
ТАСС, 10 сентября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ведет переговоры о проведении финала Лини чемпионов в
«В настоящее время ведутся переговоры о проведении в будущем финала Лиги чемпионов в Нью-Йорке», — сказал Роурес.
Функционер отметил, что в основе решения о возможном проведении решающего матча главного еврокубка в США лежит финансовая составляющая.
Финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», сезона-2019/20 — в Стамбуле на Олимпийском стадионе.