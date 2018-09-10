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17:46 (мск), источник: ТАСС

СМИ: УЕФА хочет провести финал Лиги чемпионов в Нью-Йорке

ТАСС, 10 сентября. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ведет переговоры о проведении финала Лини чемпионов в Нью-Йорке. Эту информацию подтвердил основатель медиакомпании Mediapro Хауме Роурес, слова которого приводит испанская газета As.

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Источник: РИА "Новости"

«В настоящее время ведутся переговоры о проведении в будущем финала Лиги чемпионов в Нью-Йорке», — сказал Роурес.

Функционер отметил, что в основе решения о возможном проведении решающего матча главного еврокубка в США лежит финансовая составляющая.

Финал Лиги чемпионов сезона-2018/19 пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», сезона-2019/20 — в Стамбуле на Олимпийском стадионе.

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