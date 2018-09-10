УЕФА отменил условное отстранение «Марселя» от еврокубков

В частности, «Марсель» проведет один матч еврокубков без зрителей (еще один матч при пустых трибунах условно с испытательным сроком в два года), а также два матча еврокубков с частичным закрытием трибун (плюс два матча условно с испытательным сроком в два года). Кроме того, осталось в силе решение о выплате «Марселем» штрафа в размере €100 тыс. Также не отменено наказание, согласно которому «Марсель» должен в течение 30 дней выплатить «Лиону», на чьем стадионе был сыгран финал Лиги Европы, деньги за ущерб, который нанесли арене болельщики клуба.