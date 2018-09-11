«Спартак» внёс 6 молодых игроков в список В для участия в Лиге Европы

В список А вошли 24 игрока «Спартака», об этом сообщалось ранее. В частности, в заявку попал летний новичок москвичей Роман Ерёменко, другой новобранец, Самуэль Жиго, выбывший до конца первой половины сезона из-за травмы, оказался вне списка.