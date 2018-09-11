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12:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» внёс 6 молодых игроков в список В для участия в Лиге Европы

«Спартак» внёс 6 молодых игроков в список В для участия в групповом этапе Лиги Европы—2018/19, сообщает пресс-служба клуба.

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Это Александр Максименко, Артём Мамин, Николай Рассказов, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий и Данил Полубояринов.

В список А вошли 24 игрока «Спартака», об этом сообщалось ранее. В частности, в заявку попал летний новичок москвичей Роман Ерёменко, другой новобранец, Самуэль Жиго, выбывший до конца первой половины сезона из-за травмы, оказался вне списка.

Напомним, соперниками «Спартака» по группе G станут испанский «Вильярреал», австрийский «Рапид» и шотландский «Рейнджерс».

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