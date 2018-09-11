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12:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

УЕФА создаст третий клубный турнир

УЕФА планирует представить новый клубный турнир, который будет проводиться наряду с Лигой чемпионов и Лигой Европы, сообщает BBC.

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По информации источника, старт проекту будет дан в 2021 году.

По словам члена исполкома организации, третьего вице-председателя комитета союза по клубным соревнованиям Андреа Аньелли, турниру был дан зеленый свет. Соответствующее заявление он сделал на ежегодном собрании Ассоциации европейских клубов в Хорватии.

— Текущая модель (календаря. — Прим. «СЭ») нуждается в обновлении, — отметил Аньелли, который также занимает пост президента «Ювентуса». — Перед презентацией модели на период после 2024 года нужно детально оценить существующий календарь международных матчей.

Представитель УЕФА не стал раскрывать деталей того, как будет организован турнир, и в какие сроки он пройдет.

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