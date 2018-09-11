УЕФА создаст третий клубный турнир
УЕФА планирует представить новый клубный турнир, который будет проводиться наряду с Лигой чемпионов и Лигой Европы, сообщает BBC.
УЕФА планирует представить новый клубный турнир, который будет проводиться наряду с Лигой чемпионов и Лигой Европы, сообщает BBC.
По информации источника, старт проекту будет дан в 2021 году.
По словам члена исполкома организации, третьего
— Текущая модель (календаря. — Прим. «СЭ») нуждается в обновлении, — отметил Аньелли, который также занимает пост президента «Ювентуса». — Перед презентацией модели на период после 2024 года нужно детально оценить существующий календарь международных матчей.
Представитель УЕФА не стал раскрывать деталей того, как будет организован турнир, и в какие сроки он пройдет.