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20:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Де Лаурентис хочет, чтобы «Наполи» играл матчи Лиги чемпионов в Бари

Президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис недоволен состояние домашнего стадиона команды «Сан-Паоло». Он хотел бы, чтобы домашние матчи в Лиге чемпионов команда проводила в Бари.

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Источник: Reuters

— Такой стадион — это позор. Это негативный момент, который нивелирует наш прогресс на международной арене, — цитирует президента Corierre dello Sport. — Я говорю «хватит». Не буду создавать противоречий, а построю свой собственный стадион. Никто не сможет ничего сказать, если ты построишь свой стадион на своей территории и за свои деньги. Я попросил УЕФА разрешение проводит матчи Лиги чемпионов на стадионе «Сан-Никола» в Бари. За свой счет я организую 1000 автобусов, чтобы доставлять неаполитанцев на игры.

На групповом турнире Лиге чемпионов «Наполи» сыграет в группе С с «Ливерпулем», «ПСЖ» и «Црвеной Звездой».

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