Де Лаурентис хочет, чтобы «Наполи» играл матчи Лиги чемпионов в Бари

— Такой стадион — это позор. Это негативный момент, который нивелирует наш прогресс на международной арене, — цитирует президента Corierre dello Sport. — Я говорю «хватит». Не буду создавать противоречий, а построю свой собственный стадион. Никто не сможет ничего сказать, если ты построишь свой стадион на своей территории и за свои деньги. Я попросил УЕФА разрешение проводит матчи Лиги чемпионов на стадионе «Сан-Никола» в Бари. За свой счет я организую 1000 автобусов, чтобы доставлять неаполитанцев на игры.