Комиссия УЕФА завершила двухдневную инспекцию стадиона «Лужники»

Ранее в пресс-службе УЕФА сообщили ТАСС, что столичный ЦСКА направил запрос в организацию с просьбой разрешить проводить домашние матчи группового этапа турнира сезона-2018/19 на этой арене. Решение будет принято по итогам инспекции.

Домашние матчи группового раунда Лиги чемпионов армейцы проведут 2 октября (против испанского «Реала»), 7 ноября (против итальянской «Ромы») и 27 ноября (против чешской «Виктории»), стадион ЦСКА «ВЭБ-Арена» вмещает 30 тыс. зрителей. «Лужники» — самый вместительный футбольный стадион страны (81 тыс. мест). Арена приняла семь матчей чемпионата мира по футболу 2018 года, в том числе матч открытия и финал. Она была построена в 1956 году, а ее реконструкция к мировому первенству проходила с 2013 по 2017 год, в результате реконструкции были убраны беговые дорожки, полностью изменена геометрия трибун.