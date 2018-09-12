Шымкентские футболистки обыграли «Барселону» в матче плей-офф Лиги чемпионов

В компенсированное время к первому тайму гол в свои ворота забила капитан «Барселоны» Алексия Путельяс. На 49-й минуте в составе шымкентской команды отличилась Фазила Иквапут из Уганды, а на 60-й — Гульнара Габелия сделала счет 3:0. Однако испанской команде удалось отыграть один мяч, на 66-й минуте гол забила Тони Дагган.

Напомним, что ответная игра состоится 26 сентября в Испании. Победитель противостояния выйдет в четвертьфинал.

Стоит отметить, что в сезоне 2015/16 «БИИК-Казыгурт» уже играл с «Барселоной» в 1/16 финала ЛЧ. Тогда казахстанский клуб сыграл вничью на своем поле — 1:1, но в гостях потерпел крупное поражение — 1:4.