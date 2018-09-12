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21:02 (мск), источник: Vesti.kz

Шымкентские футболистки обыграли «Барселону» в матче плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня, 12 сентября, шымкентский «БИИК-Казыгурт» обыграл «Барселону» в первом матче 1/16 финала женской Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 3:1.

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В компенсированное время к первому тайму гол в свои ворота забила капитан «Барселоны» Алексия Путельяс. На 49-й минуте в составе шымкентской команды отличилась Фазила Иквапут из Уганды, а на 60-й — Гульнара Габелия сделала счет 3:0. Однако испанской команде удалось отыграть один мяч, на 66-й минуте гол забила Тони Дагган.

Во время загрузки произошла ошибка.

Напомним, что ответная игра состоится 26 сентября в Испании. Победитель противостояния выйдет в четвертьфинал.

Стоит отметить, что в сезоне 2015/16 «БИИК-Казыгурт» уже играл с «Барселоной» в 1/16 финала ЛЧ. Тогда казахстанский клуб сыграл вничью на своем поле — 1:1, но в гостях потерпел крупное поражение — 1:4.

«БИИК-Казыгурт» два последних сезона доходил до 1/8 финала ЛЧ, что является лучшим выступлением казахстанских клубов в турнире. В 2017 году шымкентская команда уступила действующим чемпионкам из «Лиона» (0:9, 0:7), которые затем защитили свой титул, а в 2016 проиграла будущим финалисткам из ПСЖ (1:4, 0:3).

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