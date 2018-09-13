Чеферин: УЕФА не планирует проводить финал Лиги чемпионов за пределами Европы

«Это идея в настоящее время вообще не обсуждается. УЕФА не планирует проводить финальный матч Лиги чемпионов за пределами Европы», — приводит слова Чеферина Mundo Deportivo.

Ранее стало известно, что некоторые матчи испанской Примеры пройдут на территории США и Канады для популяризации европейского футбола в Северной Америке. Игроки остались недовольны таким шагом и уже выступили с официальным протестом.