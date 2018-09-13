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00:46 (мск), источник: Чемпионат.com

Чеферин: УЕФА не планирует проводить финал Лиги чемпионов за пределами Европы

Президент УЕФА Александер Чеферин исключил возможность проведения финала Лиги чемпионов за пределами Европы. Ранее сообщалось, что УЕФА ведёт переговоры о проведении финала турнира в Нью-Йорке.

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Источник: Reuters

«Это идея в настоящее время вообще не обсуждается. УЕФА не планирует проводить финальный матч Лиги чемпионов за пределами Европы», — приводит слова Чеферина Mundo Deportivo.

Ранее стало известно, что некоторые матчи испанской Примеры пройдут на территории США и Канады для популяризации европейского футбола в Северной Америке. Игроки остались недовольны таким шагом и уже выступили с официальным протестом.

Напомним, финал Лиги чемпионов нынешнего сезона состоится на домашнем стадионе мадридского «Атлетико» «Ванда Метрополитано» 1 июня 2019 года.

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