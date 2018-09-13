«Локомотив» опубликовал видео о возвращении в ЛЧ с «ковбоем» Смоловым
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Московский «Локомотив» на своей официальной странице в YouTube опубликовал видеоролик в преддверии начала группового этапа Лиги чемпионов.
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Московский «Локомотив» на своей официальной странице в YouTube опубликовал видеоролик в преддверии начала группового этапа Лиги чемпионов.
Главную роль в тизере, посвященному возвращению «красно-зеленых» в групповой этап главного европейского клубного турнира спустя 13 лет, исполнил нападающий Федор Смолов.
На групповом этапе ЛЧ чемпионы России сыграют с «Галатасараем», «Порту» и «Шальке».