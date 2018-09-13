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18:28 (мск), источник: Р-Спорт

«Локомотив» опубликовал видео о возвращении в ЛЧ с «ковбоем» Смоловым

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Московский «Локомотив» на своей официальной странице в YouTube опубликовал видеоролик в преддверии начала группового этапа Лиги чемпионов.

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Главную роль в тизере, посвященному возвращению «красно-зеленых» в групповой этап главного европейского клубного турнира спустя 13 лет, исполнил нападающий Федор Смолов.

Во время загрузки произошла ошибка.

На групповом этапе ЛЧ чемпионы России сыграют с «Галатасараем», «Порту» и «Шальке».

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