«Матч ТВ» не покажет игру «Рапид» — «Спартак» в прямом эфире

Встречи с участием московских «Локомотива» и ЦСКА в Лиге чемпионов, а также петербургского «Зенита» и «Краснодара» в Лиге Европы зрители смогут увидеть на общедоступном канале «Матч ТВ». Исключением станет лишь матч московского «Спартака», который будет показан на платном канале «Матч Премьер».

В ближайший вторник, 18 сентября, в Турции состоится встреча «Галатасарай» — «Локомотив», которая начнётся в 22:00 по московскому времени. На следующий день, 19 сентября, свой матч в Лиге чемпионов проведёт ЦСКА, которому предстоит сыграть с «Викторией». Встреча пройдёт в Чехии и также начнётся в 22:00 мск.



В четверг, 20 сентября, стартуют в Лиге Европы «Краснодар» и «Зенит». «Быки» в Турции встретятся с «Архисаром», начало — в 19:55 мск. Сине-бело-голубые же также на выезде сыграют с «Копенгагеном». Матч пройдёт в Дании и начнётся в 22:00 мск.



В свою очередь «Спартак», игра которого будет показана на платном канале, в гостях встретится с венским «Рапидом». Стартовый свисток прозвучит в 19:55 мск.