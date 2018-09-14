Смолов пропустит матч с «Галатасараем» из-за дисквалификации

Санкции УЕФА наложены по итогам ответной встречи «Краснодара» с сербской «Црвеной Звездой» (1:2). Вероятно, футболист был наказан за эмоциональное общение с арбитрами.

Официальный сайт УЕФА подтверждает дисквалификацию игрока, это указано в информации о матче. Игра «Галатасарай» — «Локомотив» состоится 19 сентября и начнется в 22.00 по московскому времени.