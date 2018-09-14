Смолов пропустит матч с «Галатасараем» из-за дисквалификации
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов пропустит матч первого тура Лиги чемпионов против «Галатасарая»
Нападающий «Локомотива» Федор Смолов пропустит матч первого тура Лиги чемпионов против «Галатасарая»
Санкции УЕФА наложены по итогам ответной встречи «Краснодара» с сербской «Црвеной Звездой» (1:2). Вероятно, футболист был наказан за эмоциональное общение с арбитрами.
Официальный сайт УЕФА подтверждает дисквалификацию игрока, это указано в информации о матче. Игра «Галатасарай» — «Локомотив» состоится 19 сентября и начнется в 22.00 по московскому времени.