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11:08 (мск), источник: Vesti.kz

Футболистки «Барселоны» массово заболели после поездки в Казахстан на матч Лиги чемпионов

Матч второго тура женского чемпионата Испании между «Барселоной» и «Леванте» отменен из-за болезни ряда игроков команды-хозяйки, сообщает официальный сайт «сине-гранатовых».

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На этой неделе «Барселона» в рамках 1/16 финала женской Лиги чемпионов играла в Казахстане с «БИИК-Казыгуртом». Команда из Шымкента одержала домашнюю победу — 3:1.

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После поездки в Казахстан врачи «Барселоны» зафиксировали у массы игроков приступ острого гастроэнтерита. Привести к этой болезни может длительная терапия антибиотиками, употребление в пищу сырых и неправильно обработанных продуктов, плохо вымытых овощей и фруктов и загрязненной воды. Среди симптомов присутствуют рвота, тошнота, боли в животе, диарея, вялость, слабость и прочее.

Матч «Барселоны» с «Леванте» должен был пройти 16 сентября, но перенесен. Точная дата игры пока неизвестна — о ней должны будут договориться клубы. В первом туре «Барселона» одержала победу.

Добавим, что ответный матч между «Барселоной» и «БИИК-Казыгуртом» должен пройти 26 сентября и начаться в 22:00 по времени Астаны.

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