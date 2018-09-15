Футболистки «Барселоны» массово заболели после поездки в Казахстан на матч Лиги чемпионов
Матч второго тура женского чемпионата Испании между «Барселоной» и «Леванте» отменен
Матч второго тура женского чемпионата Испании между «Барселоной» и «Леванте» отменен
На этой неделе «Барселона» в рамках 1/16 финала женской Лиги чемпионов играла в Казахстане с «БИИК-Казыгуртом». Команда из Шымкента одержала домашнюю победу — 3:1.
После поездки в Казахстан врачи «Барселоны» зафиксировали у массы игроков приступ острого гастроэнтерита. Привести к этой болезни может длительная терапия антибиотиками, употребление в пищу сырых и неправильно обработанных продуктов, плохо вымытых овощей и фруктов и загрязненной воды. Среди симптомов присутствуют рвота, тошнота, боли в животе, диарея, вялость, слабость и прочее.
Матч «Барселоны» с «Леванте» должен был пройти 16 сентября, но перенесен. Точная дата игры пока неизвестна — о ней должны будут договориться клубы. В первом туре «Барселона» одержала победу.
Добавим, что ответный матч между «Барселоной» и «БИИК-Казыгуртом» должен пройти 26 сентября и начаться в 22:00 по времени Астаны.