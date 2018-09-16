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17:08 (мск), источник: Чемпионат.com

Эрнандес и Магнуссон из-за травм пропустят матч ЦСКА с «Викторией» в ЛЧ

Сегодня в Москве было проведено медицинское обследование двоих игроков ЦСКА — Абеля Эрнандеса и Хёрдура Магнуссона, которые не смогли доиграть матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Уфой» (3:0).

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Источник: РИА "Новости"

У обоих футболистов выявлено повреждение мягких тканей бедра, они пропустят выездной матч с «Викторией» (Пльзень) в групповом этапе Лиги чемпионов. Игра пройдёт 19 сентября.

«В Чехию Абель и Хёрдур не полетят и будут работать под наблюдением “армейских” физиотерапевтов. О дальнейшем восстановлении игроков мы сообщим дополнительно», — информирует пресс-служба ЦСКА.

Эрнандес и Магнуссон перешли в ЦСКА минувшим летом. В шести матчах Российской Премьер-Лиги Абель отметился двумя голами и результативной передачей, а Хёрдур в семи встречах получил одну жёлтую карточку.

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