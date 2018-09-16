Эрнандес и Магнуссон из-за травм пропустят матч ЦСКА с «Викторией» в ЛЧ
Сегодня в Москве было проведено медицинское обследование двоих игроков ЦСКА — Абеля Эрнандеса и Хёрдура Магнуссона, которые не смогли доиграть матч 7-го тура Российской
Сегодня в Москве было проведено медицинское обследование двоих игроков ЦСКА — Абеля Эрнандеса и Хёрдура Магнуссона, которые не смогли доиграть матч 7-го тура Российской
У обоих футболистов выявлено повреждение мягких тканей бедра, они пропустят выездной матч с «Викторией» (Пльзень) в групповом этапе Лиги чемпионов. Игра пройдёт 19 сентября.
«В Чехию Абель и Хёрдур не полетят и будут работать под наблюдением “армейских” физиотерапевтов. О дальнейшем восстановлении игроков мы сообщим дополнительно», — информирует
Эрнандес и Магнуссон перешли в ЦСКА минувшим летом. В шести матчах Российской