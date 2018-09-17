Россию отправили на дно. Что букмекеры думают о Лиге чемпионов
«Локомотиву» и ЦСКА отводят роль статистов.
«Локомотиву» и ЦСКА отводят роль статистов.
18 сентября стартует групповой этап главного клубного соревнования в мире — Лиги чемпионов. Аналитики букмекерских контор просчитали все до мелочей и представили свои расклады на турнир.
Россию на групповом этапе представят два клуба: «Локомотив» и ЦСКА. Могло бы быть и три, но московский «Спартак» отчислился уже в первом для себя раунде квалификации.
В шансы отечественных грандов букмекеры, мягко говоря, не верят. Обе российские команды обитают на дне потенциальных победителей турнира вместе с сербскими и чешскими чемпионами. Если Лигу чемпионов выиграет «Локомотив», сыграет ставка с коэффициентом 201. В случае триумфа ЦСКА банк можно увеличить в 501 раз.
Что до реальных претендентов на титул, то здесь сменился лидер. Вместе с уходом Роналду из «Реала» перестали верить в мадридский клуб и букмекеры. Победитель трех последних розыгрышей Лиги чемпионов идет только на пятом месте с коэффициентом 10.00.
Возглавляет рейтинг «Ман Сити» (5.50). Второй идет «Барселона» (7.00). Вера в магию Роналду настолько сильна, что в тройку впервые за долгое время вошел «Ювентус» (7.50).
Любители следить за происходящим в соседней стране, могут отметить, что шансы украинского чемпиона выше, чем у обоих российских клубов.
А вот в бомбардирских раскладах все
Неймар идет только шестым. Видимо, с учетом того, что у бразильца все чаще голы будет отбирать восходящая звезда Мбаппе.
У представителей РПЛ тут паритет. Что Смолов и Эдер из «Локомотива», что Эрнандес из ЦСКА котируются одинаково низко — по 501 на каждого.
Шансы российских клубов на победу в турнире рассматриваются скорее в шутку. Выход из группы для «Локомотива» и ЦСКА — цель более реальная. Заодно и престижная. Нечасто клубы из России доживают в этом турнире до весны.
«Локо» в группе D сыграет с «Порту», «Галатасараем» и «Шальке». Выход в
ЦСКА повезло со жребием меньше. «Реал Мадрид», «Рома» и «Виктория Пльзень». В случае, если армейцам удастся в этой компании занять одно из первых двух мест, сыграет ставка с коэффициентом 5.20. Поклонники московского клуба могут утешить себя тем, что возможности «Виктории Пльзень» пробраться в
И если от «Локомотива» ждут минимум двух побед в группе (1.60 на ТБ 1,5 победы), то ЦСКА, если верить котировкам, выиграет не больше одного раза. 2.05 на то, что армейцы победят минимум дважды.
Для предпочитающих нестандартные ставки букмекеры по традиции предлагают эксклюзивные линии.
Любители последить за рекордами Игоря Акинфеева за 3.10 могут поставить на то, что вратарь армейцев пропустит во всех шести матчах группового этапа.
«Ювентусу» на групповом этапе предстоит сыграть с «Манчестер Юнайтед». Роналду против своего бывшего клуба. Интрига. Чтобы усилить эффект от этих